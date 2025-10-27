Tweede Kerstdag, dan is het tijd voor de Premier League. Het is een traditie dat de Engelse competitie op 26 december een flink aantal potjes voetbal op topniveau voorschotelt. Maar dit seizoen gaat de bijl in het kerstcadeautje.

De Engelse krant The Telegraph heeft vernomen dat er dit jaar op Boxing Day, zoals 26 december heet in Engeland, slechts één schrale Premier League-pot gaat komen.

Vorig jaar waren er op Tweede Kerstdag nog acht wedstrijden en tien jaar geleden waren er meerdere seizoenen op rij met zelfs tien kerstpotjes.

Speelschema Premier League

Het schema voor de Premier League voor die tijd van het jaar is nog niet rond. Op 15 oktober zou het speelschema worden gepubliceerd. De vertraging heeft wellicht te maken met de invulling van Boxing Day. Wereldwijd wordt er gretig uitgekeken naar de traditionele kerstpotjes.

De reden dat het aantal Boxing Day-duels zo enorm terugzakt is dat de Premier League allerlei beperkende contracten heeft gesloten met uitzendende partijen. De organisatie achter de competitie moet 33 weekenden per seizoen vullen met wedstrijden. Er mogen maar vijf speelrondes zijn met wedstrijden op werkdagen. Tweede Kerstdag valt dit jaar op een donderdag.

Contractuele verplichtingen

Ook eist de bekercompetitie FA Cup steeds meer weekenden op, waardoor de agenda van de Premier League nog meer in de knel zit. De competitie heeft zaterdag 27 december en zondag 28 december 2025 nodig om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 This year, there will be only 1 Premier League match on Boxing Day, reports @TimesSport. 🔻



The EFL and the National League are staying with tradition, with all their games still scheduled for Boxing Day. pic.twitter.com/MhqNN2Hef3 — EuroFoot (@eurofootcom) October 27, 2025

Bijna alle Europese competities hebben een winterstop van twee weken. In de Premier League wordt er traditioneel ook gewoon op Tweede Kerstdag gevoetbald. De sport is in Engeland altijd al een arbeiderssport geweest. En dat is nu ook net de reden dat er rondom de feestdagen ook nog wordt gevoetbald in Engeland.

