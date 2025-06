Het EK is opgehouden voor Jong Oranje. In de halve finale werd er woensdagavond met 2-1 verloren van Engeland, een herhaling van zetten ten opzichte van het EK van het grote Oranje. Waar het jeugdteam wél mijlenver van het team van bondscoach Ronald Koeman af staat, is het prijzengeld. Dit is het bedrag dat de ploeg van Michael Reiziger binnenharkte op het jeugd-EK.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het is allemaal niet zo veel. Dat het toernooi vooral voor prestige en eer is, dat blijkt wel uit de cijfers. Het geld dat de UEFA vrij maakt voor dit toernooi is niet veel.

Prijzengeld

Dat is ook niet zo vreemd, kijkende naar de aandacht die het toernooi krijgt. De media-aandacht op het toernooi is een behoorlijk stuk lager dan het grote EK, de stadions zijn kleiner en bovendien niet volledig gevuld en dat is allemaal terug te zien in het prijzengeld.

Net als bij andere toernooien van de UEFA is er per ronde geld te verdienen, maar anders dan bij de Europese competities op clubniveau is er niet per wedstrijd iets te verdienen. Dat betekent dat Oranje maar vier keer een bedrag kreeg. In totaal legt de UEFA 3,6 miljoen neer voor het toernooi.

Verdeling

Dat moet dan dus nog verdeeld worden, u begrijpt: er blijft niet gek veel over. Zeker ook omdat ieder deelnemend land al 200.000 euro bijgeschreven krijgt. Ter vergelijking: ieder deelnemend land op het EK in 2024 kreeg al 9,6 miljoen euro startgeld en daar kon per wedstrijd één miljoen worden bijgeschreven als er gewonnen werd.

Opbrengsten Jong Oranje

Omdat Oranje uiteindelijk de groepsfase overleefde, kregen ze nog eens 200.000 euro bijgeschreven en uiteindelijk voor het bereiken van de halve finale kwam daar nog 250.000 euro bij. Oranje krijgt dus zo'n 650.000 euro voor het deelnemen aan het jeugd-EK. Absoluut geen vetpot.

Finalisten Engeland en Duitsland spelen trouwens ook niet voor heel grote bedragen. De verliezer van de finale krijgt 300.000 euro extra mee, de winnaar 400.000 euro.

