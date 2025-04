Trainer Go Ahead Eagles geweigerd bij betreden veld in De Kuip: 'Ik moest het hem vertellen'

Voor iedereen bij Go Ahead Eagles is de bekerfinale tegen AZ een absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis. Dan wil je dat alles vlekkeloos verloopt. Zeker trainer Paul Simonis wil niks aan het toeval overlaten. Maar voor hem begon de historische dag in De Kuip met een tegenvaller.

Simonis werd geweigerd toen hij het veld van het Rotterdamse stadion wilde betreden. Dat onthulde hij toen hij voorafgaand aan de bekerfinale tegen AZ bij ESPN geïnterviewd werd door Hans Kraay jr.. "Die beveiliger herkende mij niet, dus die vroeg aan mij waar mijn accreditatiekaart was", legde Simonis het incident uit.

Go Ahead Eagles zorgt voor sensatie en volksfeest in Deventer met bekerwinst in knotsgekke finale Vraag niet hoe, maar Go Ahead Eagles heeft zich gekroond tot bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. In een zinderende finale tegen AZ leek de ploeg uit Deventer tot de negende minuut van de blessuretijd kansloos, maar bleek aanvoerder Mats Deijl de koelste kikker van allemaal. Uiteindelijk was Kowet te sterk na strafschoppen.

'Hij vroeg wat ik kwam doen'

"Hij vroeg aan mij wat ik kwam doen. Toen moest ik hem vertellen wie ik was en wat ik kwam doen." Verslaggever Kraay jr. vroeg wat Simonis dan zei, in de hoop dat hij hem zou ontlokken dat Go Ahead Eagles de beker kwam winnen. Maar Simonis bleef politiek correct. Met een grote grijns zei hij dat ze komen om 'een mooie pot te spelen'.

Probleem met bussen

Er zijn duizenden supporters met een rood-geel hart naar Rotterdam getrokken in de hoop getuige te zijn van een stukje clubgeschiedenis. Bij de stoet bussen uit Deventer ging niks mis, maar met de bussen uit Alkmaar gevuld met fans van tegenstander AZ was het wel schrikken. Twee bussen botsten onderweg naar De Kuip op elkaar, met vijf gewonden tot gevolg.

Geen Jordy Clasie

Op de tribune zit een AZ-speler met veel mentale pijn. Jordy Clasie, aanvoerder van de club, moet de bekerfinale noodgedwongen missen door een blessure. Hij kan dus niks betekenen voor zijn ploeggenoten op het veld, maar zal ongetwijfeld hard juichen en aanmoedigen als dat nodig is. De winnaar van de KNVB Beker krijgt, naast de traditionele badjassen, ook een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Dit is waarom er badjassen worden uitgedeeld na de finale van de KNVB Beker tussen AZ en Go Ahead Eagles Wie na de finale van de KNVB Beker tussen AZ en Go Ahead Eagles naar de prijsuitreiking kijkt, zal ongetwijfeld iets opvallends zien. De spelers en staf van beide finalisten ontvangen namelijk badjassen. De winnaars krijgen een groene en de verliezers een witte. Het is al jarenlang een traditie na de bekerfinale, maar wat is eigenlijk het verhaal daarachter?

De bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles is te zien op ESPN 1 en begint om 18.00 uur. Voorafgaand sprak Sportnieuws.nl met enkele clubhelden en bekende fans. Lees de interviews hieronder.

