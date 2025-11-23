Robin van Persie heeft een flinke zeperd opgelopen met Feyenoord. Er werd in eigen huis met 4-2 verloren van NEC. Bij een 2-2 stand wisselde hij Anis Hadj Moussa, die in de slotfase nog het verschil had kunnen maken. De reden was niet fysiek, maar principieel: "Als je dat niet doet, dan wissel ik je. Dat geldt voor iedereen", zei Robin van Persie resoluut na afloop.

Feyenoord heeft de verloren wedstrijd een beetje aan zichzelf te wijten, vond ook Robin van Persie. "Ik vind dat wij ons te kort doen als je zo goed speelt en vrije schietkansen creëert. Of ik me zorgen om maak? Ik zou blij worden als we er wel een paar maken. Dat heeft wel invloed gehad op de wedstrijd."

Feyenoord-onwaardig

Van Persie vond dat het in de eerste helft 3-0, misschien wel 4-0 had moeten staan. Nu heeft hij verloren en incasseerde hij in de laatste vier Eredivisieduels maar liefst tien (!) tegendoelpunten. "Het is Feyenoord-onwaardig dat we drie keer op rij hebben verloren", zegt hij. "Het hoort niet bij deze club dat je zo vaak verliest, maar elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal."

Het verhaal in deze wedstrijd tegen NEC zat hem ook in de keuzes van spelers. Van Persie had liever gezien dat zijn ploeg gecontroleerd de wedstrijd zou eindigen, maar ze wilden soms te snel de aanval zoeken. Die vrijheid geeft hij zijn spelers, maar dat ging fout.

Kiezelhard voor Hadj Moussa

Wie ook teveel de loop nam met zijn vrijheid was Hadj Moussa. Dat kwam hem duur te staan, want hij werd gewisseld door Van Persie en dat had geen fysieke reden. "Nee, hij was niet op. Dat had te maken met een aantal momenten in ons verdedigen, dat ik meer verwachtte en dat moet je het te allen tijde opbrengen. En als er spelers zijn die dat om wat voor reden dan ook niet kunnen opbrengen, dan ga je eraf", zei hij duidelijk.

Het laat zien hoe kort Van Persie op bepaalde regels van zijn spelprincipes zit. "Je moet gewoon je taken blijven uitvoeren", zegt hij. Ook als dat betekent dat hij daarmee zijn meest creatieve speler eruithaalt, dan is dat zo. "Dat geldt voor iedereen. Daar zit een nuance in. Als aanvaller heb je de vrijheid om de bal te verliezen en fouten te maken. Dat vind ik geen enkel probleem, die ruimte is er. Maar je moet altijd je taken uit blijven voeren. Als een speler dat een aantal keer niet doet, dan wissel ik die."

Drama voor Feyenoord

Het zit de laatste tijd niet mee voor Feyenoord. Sinds de topper tegen PSV verloren is, hebben de Rotterdammers een zware periode. In de laatste vijf duels werd er vier keer verloren en is het gat met koploper PSV ondertussen gegroeid tot 6 punten. Ook in Europa hebben ze het zwaar, daar werd pas slechts één keer gewonnen. Donderdag ontvangt Feyenoord met Celtic ook wederom een zware tegenstander in De Kuip. Resultaat is cruciaal, anders lijkt een snelle exit in Europa aanstaande.

