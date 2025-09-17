PSV gaat verre van ongeschonden naar de eerste topper van het Eredivisie-seizoen tegen Ajax. Komend weekend staan de twee topteams tegenover elkaar en PSV is gehavend uit de Champions League gekomen. De club meldde slecht nieuws uit de ziekenboeg over twee zomeraanwinsten.

PSV-coach Peter Bosz kan vier tot zes weken niet beschikken over Myron Boadu en Kiliann Sildillia. De spits en verdediger kampen allebei met een bovenbeenblessure. Boadu liep die afgelopen dinsdag op in het met 3-1-verloren duel met Union in de Champions League. Sildillia raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen NEC Nijmegen.

Vier tot zes weken

Beide spelers volgen voorlopig een individueel trainingsprogramma en werken hard aan hun herstel, meldt PSV. Het doel is dat ze beiden binnen vier tot zes weken weer wedstrijdfit zijn. Zondag om 14.30 uur is PSV - Ajax en Bosz kan naast Boadu en Sildillia ook niet beschikken over Mauro Junior, die al langer geblesseerd is. Boadu werd in de slotfase van de transfermarkt gehaald als vervanger van de langdurig geblesseerd geraakte aanwinst Alassane Pléa.

Gatenkaas

Dat is niet het enige zorgenkindje bij PSV en trainer Bosz. De regerend landskampioen verloor al thuis van Telstar (0-2) en kreeg afgelopen weekend tegen NEC ook weer drie goals om de oren. De normaliter zo sterke defensie is verworden tot een gatenkaas. Union Sint-Gillis, op papier misschien wel de makkelijkste Champions League-tegenstander van PSV, legde dinsdagavond opnieuw de verdedigende zorgen bloot.

Geblesseerden bij Ajax

Bij Ajax is het nog de vraag hoe het de Champions League verteert. De Italiaanse topclub Inter is woensdagavond de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Steven Berghuis mist dat duel in ieder geval, want hij kampt met pijntjes. Het is voor de spelmaker nog de vraag of hij de belangrijke wedstrijd uit bij PSV wél haalt komend weekend.

