PSV is voor de tweede keer op rij kampioen: dit is de selectie van Peter Bosz op rapport

Het krankzinnige slot is voorbij. PSV is tóch nog kampioen geworden en pakt daarmee de 26e landstitel in haar geschiedenis. Het was een rollercoaster van het seizoen, ook voor het team dat superieur startte, instortte en weer opstond. Dit is de PSV-selectie op rapport volgens voetbalwatcher Rick Kraaijeveld.

Walter Benitez - 6,5

De sluitpost gaat een stap maken bij PSV en daar hoeven ze niet per se rouwig om te zijn in Eindhoven. Hij wisselde goede momenten af met een hele boel slechte momenten. Er lopen in Nederland genoeg jonge keepers rond met potentieel dat hoger is dan dat de Argentijn dit jaarheeft laten zien. Hij heeft degelijke dingen laten zien, maar zichzelf onderscheiden kon hij nooit in Eindhoven.

Sergino Dest - 7

Veel wedstrijden heeft Sergino Dest niet gespeeld voor PSV dit seizoen. Dat zal een teleurstelling voor hem en de club zijn. Maar zijn aandeel in de wedstrijden die hij gespeeld heeft is erg groot. Feyenoord-uit is daarvan het perfecte voorbeeld. Hij heeft laten zien dat hij van cruciale waarde is voor PSV. Eindelijk heeft PSV een speler op de backpositie waar volledig op vertrouwd kan worden.

Olivier Boscagli - 6,5

De routinier achterin heeft dit jaar meer gewankeld dan zijn eerdere stabiele seizoenen. Mede door de speelstijl van het team, waardoor er veel druk op de laatste linie kwam. Vorig jaar kon dit goed verholpen worden. Dit jaar ging dat een periode, net voor- en na de winterstop, een heel stuk minder. Hij gaf ook aan last te hebben gehad van zijn afgeketste transfer. Hij kreeg een mooi afscheid, want in al zijn jaren in Eindhoven heeft hij zeker iets neergezet. Dit laatste seizoen was alleen niet zijn beste.

Ryan Flamingo - 7,5

De jonge verdediger naast Boscagli verdient een enorm dikke pluim. In de defensie was het écht zijn seizoen. Hij kwam over van FC Utrecht en moest er onverwachts staan. Dat deed hij met verve, hij heeft laten zien dat PSV de komende jaren op hem kan bouwen. Het is veelzeggend dat hij de meeste minuten van iedereen maakte dit seizoen. Hij was de steunpilaar in Eindhoven.

Armando Obispo - 6

Obispo speelde weer behoorlijk wat wedstrijden, wegens blessures van teamgenoten. De keren dat hij langs de kant stond, was dat wegens eigen blessures. Hij speelde dit seizoen al zijn honderdste wedstrijd voor PSV, maar zal vermoedelijk nooit een vaste basisklant worden. Er gaan zelfs al geluiden dat hij zou vertrekken in de zomer.

Richard Ledezma - 5,5

De Amerikaanse middenvelder, vooral gebruikt als back, heeft dit seizoen bijzonder veel gespeeld vanwege alle blessures bij PSV. Dat was niet de bedoeling en meermaals werd ook duidelijk waarom. Hij was de zwakste schakel in de Eindhovense defensie. Dat werd in de wedstrijd tegen Feyenoord pijnlijk duidelijk met een wissel na nog geen half uur. Hij was een prima stand-in voor Bosz wanneer het nodig was, maar als basisklant komt hij veel tekort.

Rick Karsdorp - 5

Karsdorp kwam laat bij PSV, een soort optie geboren uit nood. Het is op z’n zachtst gezegd niet geworden wat beide partijen ervan gehoopt hadden. Karsdorp speelde maar twaalf duels in de Eredivisie, kon weinig imponeren en was veel geblesseerd. Hij verlaat PSV in de zomer en zal eerst fit moeten worden voor hij een nieuwe club vindt.

Mauro Jr. - 7

Mauro Jr. is een absolute cultheld bij PSV. Het is niet voor niets dat er gevierd werd alsof Diego Armando Maradona bijtekende in Eindhoven, toen de Braziliaan zijn krabbel onder een nieuw contract had gezet. Hij is een manusje van alles en kan eigenlijk overal op een goed niveau uit de voeten. Hij zal nooit elke week uitblinken, maar wel belangrijk zijn. Hij is dé definitie van een ruim voldoende-speler. No nonsense, niet opvallen maar zijn taak uitvoeren.

Joey Veerman - 7,5

Als er iemand veel kritiek kreeg dit seizoen dan was het wel Veerman. Hij riep begin dit seizoen dat hij niet uitgedaagd werd in de Eredivisie en dat heeft hem lang achterna gezeten. Terecht, mag gezegd worden. Maar hoe hij zich weer terug in vorm heeft gespeeld, valt hem te prijzen. Wanneer het goed loopt bij PSV, is zijn passing en spelverdeling cruciaal. De laatste weken schitterde Veerman weer in Eindhoven.

Jerdy Schouten - 6,5

Het was een ongelukkig seizoen voor de man die vorig jaar haast niks fout kon doen in Eindhoven. Helaas werd ook hij dit seizoen geteisterd door fysieke problemen, waardoor hij nooit helemaal in vorm kwam. Het begon al in oktober en duurde eigenlijk voort tot april, waardoor hij besloot het seizoen te eindigen. Het is te hopen voor Schouten dat hij volgend jaar zijn vorm weer terug kan vinden.

Ismael Saibari - 7,5

Hij was de box-to-box-speler, die ook nog eens een doelpuntenmachine bleek te zijn. Het was het jaar van Saibari op het middenveld, waar hij definitief zijn doorgroei maakte. Zet hem op 6 of op 8, hij kan het allebei. Saibari gaat hoogstwaarschijnlijk een stap maken deze zomer en dat heeft hij dik en dik verdiend.

Guus Til - 7

Til is zoals altijd de stille kracht van dit seizoen geweest. Joey Veerman noemde het bonuswedstrijden, als hij moest invallen omdat een ander verzaakte. Maar Til stond er wel altijd en was van cruciaal belang met zijn beweeglijkheid. Hij kwam vaak in het nieuws, bijvoorbeeld door zijn eerlijkheid, maar dat heeft nooit met zijn spel te maken.

Malik Tillman - 8,5

Superlatieven komen haast te kort voor deze man. Tillman is cruciaal geweest voor PSV. Speelde hij niet, ging het minder. Speelde hij wel, dan won PSV. Toen PSV in een dip zat en Tillman weer fit raakte na zijn blessure, hielp hij zijn ploeg uit de penarie. Hij heeft wat disciplinaire problemen, maar daarin kan hij nog groeien. De wonderlijke opstand van PSV is aan hem te danken.

Ivan Perisic - 8,5

Aan wie dat nog meer te danken is, is Ivan Perisic. Hij werd als een stunt binnengehaald na het sluiten van de transferwindow. De Kroaat werd overal aangeboden, maar PSV hengelde hem binnen. Iedereen wachtte in spanning af: wat gaat hij leveren? Het werd al gauw duidelijk dat deze voorbeeldprof van groots belang zou worden voor PSV. In grote wedstrijden stond hij op, en dat is geen toeval met zijn ervaring. PSV zal bidden hem te kunnen behouden.

Noa Lang - 7,5

Als iemand de tongen heeft doen rollen, dan is het wel Noa Lang. De voetballer cq rapper kwam al gauw in opspraak doordat hij ook zijn muziekcarrière op het voetbalveld ging promoten. In een periode dat hij de goals aaneenreeg, zong hij teksten van zijn liedjes bij het juichen. Ook lag hij even in de clinch met supporters, maar zijn grote praat heeft hij dit seizoen wel waargemaakt. Hij speelde in cruciale wedstrijden erg goed. Denk aan Paris Saint-Germain-uit én met name Feyenoord-uit. Met twee doelpunten bracht hij de titelhoop terug in Eindhoven.

Luuk de Jong - 7

Waar Luuk de Jong vorig jaar de onbetwiste held was bij PSV, was zijn rol dit jaar kleiner. Hij is als aanvoerder natuurlijk belangrijk, maar hij heeft echt te weinig gescoord voor een spits die vrijwel elke wedstrijd heeft gespeeld. Toch heeft hij een grote rol gespeeld in de rust binnen het team, zeker in de laatste weken. Bovendien kopte hij PSV hoogstpersoonlijk naar de landstitel tegen Sparta.

Ricardo Pepi - 7

Pepi was hard op weg om samen met Sem Steijn uit te maken wie topscorer zou worden, en dat als wisselspeler. Hij zou eigenlijk gaan rouleren met Luuk de Jong en steeds vaker een basisplaats pakken, maar het lot bepaalde anders. Hij raakte geblesseerd en zou het hele seizoen niet meer in actie komen. Toch verdiend hij een 7 met wat hij heeft laten zien voor zijn blessure.

Johan Bakayoko - 6

Het was niet het jaar van Johan Bakayoko. Het talent dat dit jaar definitief zou moeten doorbreken, kende een matig seizoen. Hij was lang niet altijd verzekerd van een basisplaats, mede door de komst van Perisic. Feit is dat het een talent blijft, die ook weleens een minder seizoen meemaken. Wel zal PSV vermoedelijk minder miljoenen ontvangen dan vorige zomer, toen hij een grotere bijdrage had aan het kampioenschap.

Couhaib Driouech - 6

Waarschijnlijk had de nieuweling meer verwacht van dit seizoen. Tot veel wedstrijden is hij niet gekomen, maar de goal tegen Arsenal in Londen pakt niemand hem meer af. Hij zal hopen dat hij volgend jaar meer minuten maakt bij de kampioen, want in januari luidde hij wat dat betreft al de noodklok.

