Telstar is nieuw in de Eredivisie. De club uit Velsen-Zuid kwam tientallen jaren niet in actie op het hoogste niveau, tot dit seizoen. En een grijs jaar belooft het niet te worden, al komt dat deels door het derde tenue.

De promovendus lanceerde die donderdagmiddag via de eigen kanalen onder de kreet Make a Wave. 'Een eerbetoon aan de zeevarende traditie, een ode aan het scheepsvolk. Dé IJmuidense identiteit verwerkt in de nieuwe werkkleding van onze Witte Leeuwen', zet Telstar op de sociale kanalen. Het shirt is deels ontworpen door een tatoeëerder, wiens vader sterke banden heeft met zeevaart.

Derde shirt Telstar

Het shirt is net als het thuistenue wit met blauwe eigenschappen. Op de voorkant prijken een vuurtoren en een schip. Daaromheen dansen twee meermeerminnen. Onder het schip geven twee handen elkaar een hand. 'De opvallende tatoeages op het shirt stammen af van de symbolische geschiedenis van de zeemansliederen: strijd, reis en gebondenheid aan de kust', aldus De Witte Leeuwen.

𝗠𝗔𝗞𝗘.𝗔.𝗪𝗔𝗩𝗘. ⛵



Een eerbetoon aan de zeevarende traditie, een ode aan het scheepsvolk. Dé IJmuidense identiteit verwerkt in de nieuwe werkkleding van onze Witte Leeuwen. Ons derde tenue.#WitteLeeuwen pic.twitter.com/klcCfkF2fc — Telstar 🦁 (@telstar1963nv) August 14, 2025

Onder de post van ESPN op X waren de reacties niet mals. 'Ook te gebruiken als tafellaken?', vroeg iemand gekscherend. Ook wordt het neergezet als 'lelijkste shirt ooit'. Een ander vindt dat Telstar alleen al om het derde shirt mag degraderen. Als je heel goed zoekt zijn er ook complimenten te vinden.

Eerste thuisduel

Vrijdagavond speelt Telstar de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie. Dat doet het tegen PEC Zwolle. De Witte Leeuwen verloren vorige week zondag bij hun terugkeer in de Eredivisie met 2-0 van Ajax, al hadden de Amsterdammers alle moeite met de promovendus. PEC verraste daarentegen FC Twente (1-0).

Dan maakt ook Ronald Koeman jr. zijn thuisdebuut. Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Herink sprak met de doelman. Dat lees je hieronder in de verschillende interviews:

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.