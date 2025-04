PSV-aanvoerder Luuk de Jong veegt speculatie na opmerkelijk gerucht van tafel: 'Snap niet waar ze het vandaan halen'

Bij Studio Voetbal kwam zondag het gerucht op tafel dat FC Utrecht weleens interesse zou kunnen hebben in Luuk de Jong. Maar daar blijkt helemaal niets van waar, vertelt de spits van PSV aan Sportnieuws.nl. Tegen deze site geeft hij wat meer duidelijkheid over bij welke club zijn toekomst wel kan liggen.

"Ik heb het wel voorbij zien komen", zegt Luuk de Jong met een grijns als het over de uitspraken van Arno Vermeulen gaat zondagavond bij Studio Voetbal. Er zou een verband zijn met FC Utrecht. Aan tafel sprak hij met Ron Jans over de spits van PSV, die een aflopend contract heeft en nog geen keuze heeft gemaakt over zijn toekomst.

Speculeren

De spits zelf ligt niet zo wakker van zulke gesprekken in de media. "Ik heb een aflopend contract, ik heb nog niet veel aangegeven daarover, en ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit. Dan gaan ze speculeren natuurlijk."

'Dan blijf ik bij PSV'

Voor de spits van PSV is het wel duidelijk, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl: "Als ik in Nederland blijf voetballen, dan is dat bij PSV. Ik snap ook niet waar ze het vandaan halen. Het hoort er een beetje bij ons vak dat dat gebeurt." De 34-jarige spits heeft een aflopend contract in Eindhoven, waar hij nu nog aanvoerder is.

'Stoppen is geen optie'

"Ik ben gewoon in gesprek met de club en ben er zelf ook nog niet helemaal uit", zegt de spits. Hij wil zijn tijd nemen. Buitenlandse avonturen of niet, daar wil De Jong nog helemaal niet aan denken. "De enige focus nu ligt simpelweg bij PSV en de tweede plek die we moeten behouden." En de geruchten dat hij vanwege zijn leeftijd zou stoppen, die kunnen ook de prullenbak in. "Nee, dat is absoluut geen optie. Ik voel mij hartstikke fit. Dat zou een mooie verrassing zijn, als ik nu zeg dat ik stop", lacht hij.

