Aanvoerder Luuk de Jong spreekt zich uit over moeilijke situatie bij PSV: 'Dat is kwalijk'

Het seizoen 2024-2025 is niet geworden wat PSV-fans en ook aanvoerder Luuk de Jong ervan verwacht hadden. Het leek net zo’n seizoen te worden als vorig kampioensjaar, maar dat liep net even anders. Gemakzucht en een gebrek aan chemie; het zijn bekende kritiekpunten die de club naar het hoofd krijgt geslingerd. Onterecht, vindt De Jong in gesprek met Sportnieuws.nl. "Dat is altijd hetzelfde verhaal als het minder gaat bij een club", oordeelt hij.

Het is nog niet zo lang geleden dat De Jong zei: "De fase waarin we struggelen heeft te lang geduurd. Dat heeft ons teveel punten gekost. Daar zal ik denk ik de rest van mijn leven van balen." Het was net na de periode dat PSV de bekerfinale misliep en Ajax won in Eindhoven, waardoor het kampioenschap zo goed als uit het oog is.

Teleurstellend seizoen

Een harde uitspraak van de captain, die het graag iets wil nuanceren. "Ik bedoel dat als ik op mijn carrière terugkijk, ik zal balen dat we niet kampioen zijn geworden met PSV. Zoals ik wel baal van meer seizoenen", bekent hij. "Want ik vind dat we bij PSV heel vaak de beste selectie van de competitie hebben gehad, net zoals dit jaar. Ik zal dan altijd denken dat ik meer titels had kunnen hebben."

Na een bijzonder jaar waarin PSV de overwinningen aaneenreeg en in rap tempo kampioen werd, leek het huidige seizoen op dezelfde manier te eindigen. De ploeg van Peter Bosz schoot weer uit de startblokken, met aanvallend voetbal boekten ze grote overwinningen. Zoals bij Almere-uit, toen er met 7-1 gewonnen werd. Joey Veerman zei na afloop: "Ik heb het naar mijn zin bij PSV, maar je wil wel uitgedaagd worden. Dat gebeurde vandaag niet."

Teamgevoel

Het is een uitspraak die niet lekker viel en nu hard in het gezicht van PSV terugkomt. Het is één van de meest gebruikte uitspraken als het gaat om ‘gemakzucht’, waar PSV van beticht wordt. De Jong hoort dat ook vaak, maar is het er niet mee eens. "Ik heb het gevoel dat elke jongen die ik na de wedstrijd zie er echt alles aan gedaan heeft. Ze hebben nooit gedacht: we gaan ff ballen en we zien het wel”, legt de aanvoerder uit. Hij heeft juist zijn ploeg enorm gewaarschuwd voor dat ene woord. "We hebben aangegeven dat als je weer kampioen wil worden, dat je niet gemakzuchtig moet worden."

Wel kan de slechte vorm en de onrust met het moreel te maken hebben, dat geeft De Jong toe. "Dan verlies je een keer en kan het overslaan op het vertrouwen. Het zal een domino-effect zijn van meerdere factoren die een rol spelen. Dat is kwalijk want dat mag niet gebeuren, maar dan moet je daar zo snel mogelijk uit zien te komen. Dat heeft bij ons te lang geduurd en dat is enorm zonde."

Leider Luuk de Jong

Het brengt PSV in een totaal andere sfeer zo richting het einde van het seizoen. "Vorig jaar zaten we er wel anders bij", zucht De Jong als hij net is gaan zitten bij het interview. Je zag alleen maar vrolijke gezichten bij PSV, dat is nu af en toe wel anders.

Steeds vaker komen er ook geluiden dat er groepjes gevormd zouden worden in Eindhoven, al helemaal toen Ivan Perisic zei dat er geen team stond. "Dat is altijd hetzelfde verhaal als het minder gaat bij een club. Je hebt altijd groepjes, ook als het goed gaat. Dat is ook in het bedrijfsleven zo. Maar dan moet je wel blijven proberen te blijven leiden met de jongens die boven in de hiërarchie staan."

Dat heeft hij samen met oudere spelers prima onder controle, vindt hijzelf. "Daar hebben we samen afspraken over gemaakt. Dat pakken we samen op met ervaren jongens. Iedereen spreekt toch ook net weer een ander groepje spelers aan qua klik. Je geeft bepaalde jongens verantwoordelijkheid mee. Dat is ook een nieuwe rol voor hen. En dan zie je ook dat ze ook gaan groeien als speler en persoon."

Jong en oud

Dat leiding geven wordt alsmaar meer een uitdaging in de voetballerij. Leidende spelers worden ouder en de aanwas steeds jonger. Een generatiewisseling is aanstaande. De Jong ziet ook het verschil met de jonge jongens. "Er is zeker geen conflict, maar je ziet dat het anders wordt beleefd dan toen ik jong was. De waarde van die jongens is veel hoger dan vroeger. Je werd toentertijd makkelijker opzij geschoven, dan kwam er wel iemand anders voor jou. Nu zijn talenten zó veel waard en die waarde wordt toch wat beschermd, je krijgt wat meer kansen dan vroeger."

De Jong weet nog precies hoe het ging toen hij een jonkie was bij De Graafschap en FC Twente. "Ik kwam binnen en luisterde goed, pikte dingen op. Elke dag hard werken op de training in de hoop dat je een kans krijgt. Je was blij met elke kans die je kreeg." Daarin ziet De Jong dan weer wel verschil met de nieuwe generatie. "Maar soms is het ook lastig, jongens komen vaak uit de jeugd waar ze de beste waren. Dan komen ze toch als mannetjes de kleedkamer in bij het eerste, dat is heel wat anders. Maar daar is bij PSV goede begeleiding voor."

