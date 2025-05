PSV-directeur Marcel Brands trots op aanpak na bizar kampioenschap: 'Dat voorbeeld moet ik geven'

PSV-directeur Marcel Brands straalt van trots. Het seizoen waarin de Eindhovense club toch nog de landstitel binnensleepte, voelt als een achtbaan aan emoties. Tegenover Sportnieuws.nl blikt hij terug op het memorabele kampioenschap, deelt hij zijn visie op moeilijke momenten en kijkt hij kort vooruit naar volgend seizoen. "We nemen héél veel ervaring mee uit een seizoen zoals dit", stelt Brands.

De ontknoping van de Eredivisie spande de kroon met uiteindelijk PSV als landstitel, voor het tweede jaar op rij. "Vorig jaar was de huldiging al een knalfeest, maar dit jaar is het nóg mooier", vertelt Brands enthousiast. En dat is niet zo vreemd, gezien het kampioenschap lange tijd verre van binnen bereik leek. “De mensen zijn uitzinnig, omdat ze deze ook niet meer zagen aankomen. Zelf had ik er ook geen rekening meegehouden. Het leek écht uit handen geglipt."

PSV sloot het seizoen af met een indrukwekkende eindsprint, terwijl Ajax het helemaal kwijt was. "Het is wonderbaarlijk dat we dit nog om wisten te draaien. Ik dacht dat we tien wedstrijden nodig zouden hebben om kampioen te worden, maar gelukkig waren het er maar negen. Daar hadden we natuurlijk wel wat hulp voor nodig. Met name van Ajax, maar ook van hun tegenstanders. Vooral die laatste week was bizar", doelt de PSV-directeur op het puntenverlies wat de rivaal leed tegen NEC en FC Groningen.

Angst voor een seizoen zonder prijs

De onverwachte landstitel is volgens Brands extra waardevol, omdat het dreigde uit te draaien op een seizoen zonder prijzen. “Ik ben vooral blij dat we het op onze eigen manier en met goed voetbal hebben omgedraaid. De club zit de afgelopen jaren in een héél goede flow."

"We zijn met heel veel mooie dingen bezig, financieel staan we er goed voor en sportief gaat het uitstekend. Dan hóórt daar een prijs bij. Dat leek het enige te worden wat dit jaar ontbrak, want we grepen naast de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker. Gelukkig kwam deze alsnog", gaat Brands verder.

Rust bewaren in roerige tijden

Het tweede seizoen van Peter Bosz kende de nodige obstakels, tóch bleef de PSV-directie altijd achter hun hoofdtrainer staan. Hij heeft daar een belangrijke reden voor. "Ik moet een voorbeeld geven om niet in paniek te raken als er iets tegenzit. Het gaat erom te kijken waar je oplossingen kunt vinden. Uiteindelijk hebben we die gevonden en een goede serie neergezet. Onze aanpak heeft gewerkt en daar ben ik trots op."

'Eerst 48 uur genieten'

In de feestvreugde blijft Brands realistisch over de uitdagingen van het volgende seizoen. "Ik zeg altijd: eerst even 48 uur genieten, daarna beginnen we weer op nul. Iets winnen is één, maar het behouden blijkt altijd moeilijker. Dat is dit jaar wel gebleken. Toch nemen we heel veel ervaring mee uit een seizoen zoals dit", zegt Brands over de moeilijke fase van PSV. De Eindhovenaren verspeelden in maar liefst zes van de acht duels dure punten.

Terwijl de selectie kan genieten van een welverdiende vakantie, zal Brands achter de schermen alweer toewerken naar een nieuwe start. "Dat hoort erbij. De spelers verdienen hun vakantie, maar voor ons als club gaat het werk alweer verder richting volgend seizoen", sluit Brands af.

