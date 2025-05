Eén PSV'er wordt vergeten in kampioensvreugde: 'Hij is echt de stiekeme held bij de kampioen'

Er worden behoorlijk wat namen genoemd als het gaat over de ineenstorting en herrijzenis van PSV dit seizoen. Malik Tillman was van groot belangrijk toen hij terugkwam van een blessure. Maar Robert Maaskant vindt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine dat er telkens één naam vergeten wordt. "Hij had ook echt een fantastisch seizoen, totdat hij..."

Want dat iedereen het over Malik Tillman heeft dat begrijpt Robert Maaskant ook wel. "Hij is echt bepalend geweest. Op het moment dat hij niet mee deed, gingen ze verliezen. Als Rodri bij City wegvalt, laat je punten liggen. Valt Yamal weg bij Barça, gaat dat ook punten kosten", legt hij de rol van Tillman uit.

Stiekeme held

Maar in het hele debat van smaakmakers mist hij ook een andere naam: Ricardo Pepi. "Hij is een beetje de vergeten held bij PSV." Voor de blessure van de Amerikaanse spits vocht hij samen met De Jong en Sem Steijn uit wie richting het topscorerschap zou staan. Hij werd ingebracht en scoorde altijd wel. "HIj had echt een geweldig seizoen tot hij geblesseerd raakte."

Maar als Maaskant dan toch één held moet noemen voor heel het team, dan hoeft hij niet lang na te denken: Ivan Perisic. "Die is op de Herdgang, het trainingscomplex van PSV heel belangrijk geweest. Die heeft het statuur binnen de groep gehad om jongens als Noa Lang, Joey Veerman en dat soort jongens aan te spreken. Zouden we niet eens wat gaan doen?"

Bom aan ervaring

Maaskant weet dat die jongens naar iemand als Perisic luisteren. "Ze weten dondersgoed dat deze man in de absolute top is geweest. Hij weet wat er nodig is, hoe hard er getraind moet worden." Als zij dat ook willen halen, dan moeten ze dat ook gaan doen, luidt het.

Maaskant vond wat dat betreft de omschrijving van Peter Bosz wel mooi: "Je moet Perisic na afloop niet zonder shirtje tegenkomen waar je vrouw bij is, daar moet je haar niet aan blootstellen. Gelukkig is mijn vrouw hartstikke gelukkig", grapt hij. "Hij is de personificatie van de heropstanding van PSV. Rustig gebleven op de juiste momenten.

Duivels dilemma

Hij durft zelfs te stellen dat PSV voor een duivels dilemma staat met Perisic. "Hij heeft altijd op de juiste momenten doelpunten gemaakt. Maar wat gaat PSV nou doen? Gaan ze door met een vent van 36 die ook talenten gaat tegenhouden om te spelen, die transferwaarde gaan krijgen. Of laten ze hem gaan? Ik zou hem nog een jaar houden."

Beluister De Maaskantine

In de achttiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de oud-trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de zinderende titelstrijd. Uitgebreid bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld alle ups en downs van dit seizoen, met de focus op kampioen PSV en achtervolger Ajax. Ook krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.