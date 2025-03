Hoe Ajax bij Franscesco Farioli uitkwam: 'Hij is bijna obsessief in presteren en beter worden'

Nederland maakt zich klaar voor dé wedstrijd van het seizoen. PSV ontvangt Ajax en als de Eindhovenaren nog mee willen doen om de titel zal er gewonnen moeten worden. Ajax-trainer Francesco Farioli hoopt daar uiteraard een stokje voor te steken. Dit is hoe de club uitkwam bij de goedlachse Italiaanse voetbalfilosoof.

Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, zat zondagochtend aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie. Hij werd gevraagd naar het scouten van een nieuwe trainer na het desastreus verlopen afgelopen seizoen. "Dat is een lang proces geweest, om te kijken naar een trainer die paste bij de stappen die wij vonden dat we moesten zetten in dit seizoen. Wij zijn vrij vroeg al gezamenlijk bezig geweest met het profiel."

"Volgens mij ben je een goede directie als je je schaduwlijstjes op orde hebt. Ik denk dat het in 2021 was dat Farioli met zijn werk in Turkije op de radar kwam. Dan blijf je dat volgen, praat je met mensen en ga je je in hem verdiepen."

Defensieve denkwijze

Er is vaak kritiek over de speelwijze van Farioli en zijn andere denkwijze dan veel trainers. Beukers snapt dit, maar legt ook uit hoe dit toch bij Ajax past. "Volgens mij heeft Ajax altijd jonge trainers gehad of trainers die anders dachten. Aad hoort daar ook bij, die begin jaren '80 is begonnen. Wij zochten vooral een trainer die samen met ons de cultuur van de club kon neerzetten om zo het fundament weer goed te krijgen."

Farioli wordt door de directeur vooral geprezen om het overbrengen van zijn visie. "Bij een topclub vind ik dat er geen tussenjaren zijn, maar we wisten we dat we moesten opbouwen. Dan heb je een trainer nodig die bijzonder goed is in het overbrengen van een visie op voetbal en manier van spelen. Hij is ook veeleisend, bijna obsessief, in presteren en beter worden. Die leiderschapskwaliteiten heeft hij enorm. We hebben met meerdere kandidaten gekeken of zij in het profiel pasten."

Ook het spel van de Amsterdammers is vaak een stuk defensiever dan dat ze gewend zijn. "In Turkije was hij wel enorm aanvallend", weet Beukers. "Bij Nice was dat minder. Hij is vooral bezig geweest met het collectief en een goede defensieve structuur neerzetten. Vorig jaar hadden wij volgens mij anderhalf doelpunt per wedstrijd tegen en dat hebben we nu enorm verlaagd. Dat is de basis en van daaruit weten we dat we volgend jaar een stap moeten zetten in het beter voetballen."

