PSV-trainer Peter Bosz heeft na de topper tegen Feyenoord (3-0 zege) nauwelijks een woord gerept over de uitstekende prestatie van zijn team. Het Nederlandse journaille was vooral benieuwd naar de grote vraag: waarom heeft het zó lang geduurd voordat het contract werd verlengd? "Het is heel keurig van de KNVB", aldus Bosz.

Bosz en PSV waren al sinds het vorige kampioenschap, zo'n negen maanden geleden, met elkaar in gesprek over een contractverlenging. In voetbalminnend Nederland leidde de lange duur van die onderhandelingen tot de nodige ergernis en speculaties. Volgens Bosz zelf was daar echter weinig reden toe. "Het had te maken met de contractonderhandelingen, maar ik vond het helemaal niet spannend. Ik heb laatst gezegd dat ik er voor mezelf allang uit was en dat was ook zo. Ik wilde heel graag blijven, want ik heb het oprecht naar mijn zin", aldus de trainer.

Géén bondscoachclausule

Volgens mensen rondom PSV zouden de onderhandelingen extra lang hebben geduurd, doordat Bosz mogelijk een bondscoachclausule in zijn contract zou willen. PSV-directeur Marcel Brands heeft echter laten weten dat dit niet het geval is. "Nee, er zijn geen clausules", stelde de topman van de Eindhovenaren resoluut bij ESPN. Bosz wilde er zelfs helemaal niets over kwijt. "Dat vind ik een te brutale vraag, want ik ga de inhoud van mijn contract niet delen."

Tóch liet de 62-jarige succescoach wel iets los over het bondscoachschap bij Oranje. "Ik vind het keurig dat de KNVB wil wachten zolang er een coach zit. Maar dat betekent ook dat ik door wil gaan bij PSV", vervolgt Bosz, die het 'oprecht naar zijn zin heeft' in Eindhoven. "Ik wist niet of ik de negatieve druk nog wilde, maar ik heb me ook afgevraagd of ik het zou gaan missen als ik zou stoppen. Daar was ik ook bang voor, dat me dat na een half jaar zou overkomen. Dat had ook zomaar gekund."

Duidelijke uitdaging voor Bosz

Volgens velen was er voor Bosz niets meer te winnen na twee landstitels én een derde kampioenschap dat eraan zit te komen. "De uitdaging is: hoe lang kan ik een spelersgroep zó scherp houden als in deze wedstrijd tegen Feyenoord? Ik vind het echt indrukwekkend dat ze na een teleurstelling tegen Bayern dit kunnen opbrengen. Daar ben ik trots op, maar dat is tegelijkertijd ook de uitdaging: hoe lang kun je dit volhouden in Nederland?"

"Ik heb hier drie jaar geweldig kunnen werken, maar zonder goede spelers ben ik ook een slechte trainer. Je hebt als coach goede spelers nodig, daar moet ik alleen een team van maken. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat ik ze blijf pushen om niet te verslappen", gaat Bosz verder.

Co Adriaanse vertelde ooit dat de houdbaarheidsdatum van een trainer slechts drie jaar is, hoe kijkt Bosz daarnaar? "Dat antwoord gaat volgend jaar gegeven worden. Het is alleen niet te vergelijken met jaren geleden, want toen speelden types als Paolo Maldini altijd voor dezelfde club, dat is tegenwoordig niet meer. Wij moeten onze selectie blijven verversen en hopen dat dat de sleutel tot succes is."

'Niemand heeft aangegeven dat die weg wil?'

Het nieuws werd direct na de gewonnen topper tegen Feyenoord wereldkundig gemaakt. "Ik heb de spelers na de wedstrijd een groot compliment gegeven en daarna ging de grote speaker aan. Net daarna hoorde ik dat het officieel was, dus ik heb het niet zelf tegen de spelers kunnen zeggen. Ze zullen het wel horen via Nick", richt Bosz zich tot de perschef, waarna hij instemmend knikt. "En niemand heeft aangegeven dat die nu nog weg wil", grapt de coach.

Bosz heeft een contract getekend tot de zomer van 2028. Hij weet niet of voor hem daarna het voetbalpensioen begint. "Ik ben niet al te lang trainer meer. Ik kan me niet voorstellen dat ik op mijn tachtigste nog trainer ben, maar wie weet...", laat hij een opening. "Ik voel me hartstikke goed en ben topfit. Ik heb heel lang gewerkt om op dit niveau te mogen trainer. Alleen, er zijn nog meer zoveel leuke dingen naast het voetbal", besluit Bosz.