PSV of Feyenoord? Nieuw hoofdstuk in transfersoap Isaac Babadi

Isaac Babadi is geen vaste waarde bij PSV, maar toch gaat het de laatste tijd veel om de jonge middenvelder. Het contract van de pas 18-jarige speler loopt deze zomer af in Eindhoven en Babadi heeft de clubs voor het uitkiezen. Vrijdag werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de transfersoap.

Zo meldt 1908.nl dat Feyenoord nu de beste papieren heeft om Babadi in te lijven. De entourage van de speler en Babadi zelf zouden afgelopen weekend concrete gesprekken hebben gevoerd met de club uit Rotterdam. Tijdens deze conversatie zou Babadi overtuigd zijn geraakt van het project.

Ook trainer Arne Slot en de technische staf van Feyenoord zou betrokken zijn geweest bij deze gesprekken. Het idee zou zijn dat Calvin Stengs een plaatsje opschuift in de opstelling van Feyenoord en als rechtsbuiten gaat spelen. De positie van aanvallende middenvelder komt dan vrij voor Babadi.

Blijven bij PSV

Vanuit een andere hoek komen echter andere verhalen naar boven. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dat de speler in ieder geval in Nederland wil blijven en dat dan de keuzes voor Ajax, Feyenoord en PSV overblijven. Babadi zelf zou dan het liefst in Eindhoven blijven, terwijl zijn management nog niet helemaal overtuigd is van een langer verblijf bij PSV.

Babadi speelde dit seizoen 356 minuten voor PSV, verdeeld over zestien wedstrijden. Hierin was hij twee keer trefzeker en gaf hij twee assists. Met namen als Guus Til, Malik Tillman, Ismael Saibari en ook vleugelspelers Noa Lang, Hirving Lozano en Johan Bakayoko voor zich is de kans op sppeltijd in Eindhoven momenteel niet erg groot. Door blessures van bovengenoemde namen kwam hij de laatste paar duels wel een aantal keer in actie.