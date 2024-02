Emoties liepen hoog op tussen Rick Karsdorp en Feyenoord-staf: 'Hij zei nog wat tegen hem'

AS Roma - Feyenoord stond bol van de spanning. Niet alleen voetballend, maar ook emotioneel botste het regelmatig tussen spelers en staf. Het borrelde al even over bij het laatste fluitsignaal van de eerste helft.

Rick Karsdorp ging schreeuwend naar de grond na een duel met Igor Paixao van Feyenoord. De back van AS Roma greep naar zijn gezicht en uit de herhaling bleek dat hij inderdaad geraakt werd. Maar het oogde ook aanstellerig. Trainer Arne Slot van Feyenoord kon er wel om lachen, maar na het rustsignaal vlak na het incident sloeg alsnog de vlam in de pan. Karsdorp wilde John de Wolf, assistent-trainer van Feyenoord, bijna aanvliegen.

Na afloop van de wedstrijd, die Feyenoord na strafschoppen verloor, kon Slot wel om het incident lachen. Hij legde bij ESPN uit wat er precies gebeurde. "Het gebeurde vlak voor onze neus. Rick lag op de grond, had heel veel pijn. Ik zei tegen hem dat ik het heel slim van hem vond dat hij op de grond bleef winnen, want de scheidsrechter floot ervoor. Het was op zich een leuk gesprekje, niks mis mee."

Samenvatting van AS Roma - Feyenoord: penalty's brengen de beslissing Wéér is het Feyenoord niet gegund om van AS Roma te winnen in Europa. Donderdagavond werden de Rotterdammers uitgeschakeld door de Italianen in de tussenronde van de Europa League. Pas na penalty's viel de beslissing. Check hier de samenvatting.

De scheidsrechter besloot om tijdens de act van Karsdorp maar voor de rust te fluiten. Bij het naar binnen lopen ging het dus alsnog mis. Slot: "Toen kwamen er wat emoties bij omdat John de Wolf nog wat tegen Karsdorp zei. Maar het was vrij snel allemaal weer opgelost. Niks aan de hand."

Waar Slot Karsdorp uitlachte, daar lachte Roma als laatst. Vooral de actie van Paolo Dybala na afloop van de wedstrijd toonde in hem een slechte winnaar. Hij lachte Feyenoord uit op Instagram na de uitschakeling van de Rotterdammers.