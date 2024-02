Etienne Vaessen, keeper van RKC, toch niet geschorst voor 'onterechte' rode kaart tegen Feyenoord

Keeper Etienne Vaessen wordt toch niet geschorst voor de rode kaart die hij kreeg in de wedstrijd tegen Feyenoord. De RKC-doelman moest er in de eerste helft af omdat hij volgens de scheidsrechter én de VAR hands had gemaakt buiten het strafschopgebied.

Maar de tuchtcommissie van de KNVB heeft geoordeeld dat het geen strafbaar hands is geweest en heeft de schorsing van één Eredivisie-duel geschrapt. Dat betekent dat Vaessen zaterdagavond gewoon kan en mag keepen als RKC thuis tegen Fortuna Sittard speelt.

Woede bij RKC

De woede was in de 35ste minuut van Feyenoord - RKC te voelen bij de Waalwijkse ploeg. Vaessen kwam buiten zijn strafschopgebied om een aanval te onderscheppen. Dat lukte, maar volgens scheidsrechter Martin van den Kerkhof én VAR Rob Dieperink deed hij dat met zijn hand. Zelf was Vaessen na afloop al furieus. Hij toonde een foto waarop duidelijk te zien was dat hij de bal op zijn zij kreeg.

Toch werd Vaessen weggestuurd. RKC, dat met elf man al goed overeind bleef, hield het met tien man lang vol om het scorebord op 0-0 te houden. Pas in de 84ste minuut scoorde Mats Wieffer de enige goal van de wedstrijd en won Feyenoord de moeizame wedstrijd alsnog.

'Weer genaaid'

"Je wordt gewoon weer genaaid door de scheids en de VAR", zei Vaessen na afloop onder andere tegen de NOS. "Het was volgens mij echt geen hands. Ik heb de beelden al tien keer teruggezien. Ik raak 'm met m'n ribben, niet met m'n arm. Ik vond het al heel raar, want de bal schiet naar links. Dat kan alleen maar als-ie in je zij komt. Was die op m'n arm gekomen, dan was de bal de andere kant op gegaan."

Vaessen wist eigenlijk al meteen dat de rode kaart geseponeerd zou gaan worden. "Zo jammer dat je onterecht van het veld moet. Ik zat er lekker in. Maar het is nu op naar de volgende wedstrijd. En ik weet zeker dat die kaart geseponeerd gaat worden."