De afgelopen seizoenen heeft PSV zowel sportief als financieel geweldige resultaten geboekt, waardoor de aanhang weinig te klagen heeft. Toch klinkt er onder supporters kritiek op de jeugdopleiding van de club, vanwege de weinige doorstroom naar het eerste elftal. Algemeen directeur Marcel Brands is het niet eens met deze kritiek.

Volgens Brands is er in ieder geval niets veranderd sinds Bosz aan het roer staat bij PSV. "In onze visie staat gewoon heel duidelijk dat wij één derde van onze A-selectie uit eigen jeugd willen laten bestaan. Dat streven is niet veranderd. Alleen dat zal altijd een beetje een golfbeweging zijn", reageert Brands tegen Sportnieuws.nl, die wel erkent dat Matteo Dams een van de weinige doorgebroken talenten bij PSV is.

Ligt niet aan Peter Bosz

Volgens de PSV-directeur staat de trainer heus wel open voor jonge spelers en ligt het probleem niet bij de bereidheid van Bosz. "Het ene jaar heb je wat meer talent wat zich aandient dan het andere jaar. Afgelopen zaterdagavond heb je weer een debutant gezien met Noah Fernandez. Wij zullen er altijd naar blijven streven en Peter Bosz is ook zeker een trainer die jeugd de kans wil geven", aldus de oud-directeur van Everton.

Dat PSV serieus investeert in de jeugdopleiding wordt volgens Brands onderstreept door concrete acties. "We steken serieus geld in de jeugdopleiding. We bouwen niet voor niets een stadion op De Herdgang en dat is ook met name om Jong PSV een goed platform te geven. De jeugdopleiding blijft the key voor PSV."

'Transfers van jeugd is meest lucratief'

Hij ziet zelfopgeleide spelers als essentieel voor het financiële succes van de club. "Uiteindelijk, als je transferresultaat wil maken, dan zijn transfers van zelfopgeleide spelers natuurlijk het meest lucratief", stelt Brands, die Johan Bakayoko als voorbeeld noemt. De aanvaller werd afgelopen zomer verkocht voor een bedrag van een slordige twintig miljoen euro.

