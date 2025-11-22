PSV speelde een ontzettend lastige pot op bezoek bij NAC Breda. De afgelopen maanden is Dennis Man één van de uitblinkers bij de Eindhovenaren, maar zaterdagmiddag had hij het constant aan de stok met zijn tegenstanders en het publiek. Het zorgde zelfs even voor een woedende Peter Bosz.

Koploper PSV is bezig met een uitstekende reeks in de Eredivisie en jaagt op de zevende zege op rij. Tóch sloeg juist NAC Breda de klok in het Rat Verlegh Stadion. De agressieve speelstijl van de Parel van het Zuiden pakte goed uit en daar was miljoenenaankoop Dennis Man niet tegen opgewassen. De Roemeens international lag meer op de grond dan dat hij balcontacten had.

Flink aangepakt

De ploeg uit Breda had een duidelijke strategie: vol de strijd aangaan met de koploper, want alleen op die manier konden de kwaliteiten van PSV worden overschaduwd. Man kreeg het daarbij meermaals te verduren; binnen vijf minuten lag hij al vier keer op de grond na een duel.

De irritatie bij het NAC-publiek begon al toen Man licht werd aangeraakt door een NAC-verdediger, direct nadat hij de bal door de benen van zijn tegenstander had gespeeld. Toen scheidsrechter Marc Nagtegaal vervolgens geen vrije trap gaf, was Peter Bosz woedend. Met woorden en gebaren maakte hij meerdere keren duidelijk dat hij er niets van begreep.

De situatie escaleerde toen Boy Kemper en Man tegelijkertijd naar de bal trapten. De Roemeen bleek fysiek minder sterk dan de aanvoerder van NAC Breda en bleef een tijdje op de grond liggen. Dit zorgde voor grote frustratie bij het fanatieke thuispubliek, dat hem luidkeels uitschold. Vanaf dat moment werd Man bij elk balcontact getrakteerd op een oorverdovend fluitconcert.

Man is frustraties niet de baas

De rechtsbuiten van PSV ontsnapte op slag van rust nog wel even aan een gele prent. Man deelde een harde en veel te late duw uit aan NAC-verdediger Rio Hillen. Man ontsnapte aan een straf, iets wat ook Ismael Saibari zich duidelijk realiseert. De middenvelder grijpt direct in en probeert Man tot rust te brengen. Nagtegaal spaarde hem met een waarschuwing, waarna Saibari zijn ploeggenoot stevig op zijn gedrag aansprak.

PSV ontsnapt

Hoewel NAC Breda een stuk beter voor de dag kwam dan PSV, kwam de ploeg van Bosz wel op voorsprong. Guus Til werkte enkele minuten voor de rust de verrassende 0-1 tegen de touwen. De Parel van het Zuiden had recht op minimaal één punt, maar stapte uiteindelijk met een nederlaag van het veld.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.