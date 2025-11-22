De strijd om de titel in de Eredivisie lijkt zich dit seizoen te concentreren op PSV en Feyenoord, met Ajax op grote afstand. Na een periode waarin de clubs de gelegenheid hadden om op adem te komen, is voormalig Eredivisie-voetballer Ali Boussaboun kritisch op Feyenoord. Volgens hem is er een duidelijk pijnpunt in de selectie van de Rotterdammers: het gebrek aan echte doelpuntenmakers.

PSV trapt het Eredivisieweekend zaterdagmiddag om 16.30 uur af met de lastige uitwedstrijd tegen NAC Breda. "NAC is natuurlijk gewoon een stugge ploeg. Ze maken het alle ploegen wel moeilijk met hun manier van spelen, maar PSV zit in een uitstekende flow. Het staat buiten kijf dat NAC kan stunten in eigen huis, maar de kans acht ik niet groot met PSV in deze staat. Die gaan gewoon drie punten pakken", klinkt de voorspelling van Boussaboun tegenover Sportnieuws.nl.

Bosz moet na dit seizoen weggaan bij PSV

"Daar ben ik het niet mee eens. Als één van de drie partijen (trainer, selectie of directie, red.) niet tevreden is, dan wordt het een lastig verhaal", licht Boussaboun toe. "Ik zie bij PSV helemaal geen ploeg die zich niet meer ontwikkelt. Natuurlijk hebben ze mindere wedstrijden gespeeld, maar puntje bij paaltje kun je niet zeggen dat ze uitgeleerd zijn. Je kunt niet anders zeggen dan dat Bosz zijn ploeg nog weet te raken en dat de chemie er nog steeds is."

Ajax gaat zich herpakken tegen Excelsior

Ajax heeft de afgelopen drie duels (Heerenveen, Galatasaray en FC Utrecht) niet gewonnen en móét winnen van Excelsior. "Dat zijn ze aan hun stand verplicht, al hebben we dat dit seizoen vaker gezegd... Excelsior heeft wel laten zien dat ze het topploegen in eigen huis lastig kunnen maken, maar in de ArenA verwacht ik dat Ajax hen natuurlijk ‘gewoon’ verslaat. De onrust is wel wat minder geworden en ze hebben wel kwaliteit in de ploeg. Er moet iets héél geks gebeuren, want Excelsior is wel heel kwetsbaar achterin. Deze klus gaat Ajax wel klaren.”

Fred Grim zorgt dat Ajax in de top drie eindigt

"Oneens", reageert de oud-voetballer resoluut. "Dat zie ik niet gebeuren. Fred Grim is natuurlijk een ervaren trainer, maar je moet ook kijken naar de kwaliteiten van de selectie en de concurrentie. Ik vind ze niet per se zoveel beter dan AZ, FC Utrecht en FC Twente. Ajax is gewoon heel kwetsbaar. Mocht Fred dit Ajax naar de top drie loodsen, dan zou ik dat een ongelooflijk knappe prestatie vinden."

Feyenoord - NEC

Feyenoord kende voor de interlandbreak een offday op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-1 verlies) en gaat nu spelen tegen NEC, een ploeg die volop spektakel biedt dit seizoen. Boussaboun sluit niet uit dat NEC gaat stunten. "Ze hebben een ploeg om Feyenoord pijn te doen. Ik vind dat Feyenoord namelijk best vaak naïef speelt, vooral qua restverdediging. Dat vergeten ze nog wel eens en dat is tegen een ploeg van Dick Schreuder héél gevaarlijk", waarschuwt Boussaboun Robin van Persie. "Maar NEC speelt vooral spectaculair voetbal, dus daar liggen ook de kansen voor Feyenoord. Ze spelen thuis, dus ik verwacht dat ze wel drie punten halen."

Feyenoord mist doelpuntenmakers voor de titel

"Eens", zegt Boussaboun weifelend. "Ze hebben met Ayase Ueda en Sem Steijn wel échte doelpuntenmakers, maar ze krijgen wel heel weinig hulp van de buitenspelers en middenvelders. Hadj Moussa (vier goals en één assist, red.) is héél creatief, maar hij moet dat meer koppelen aan rendement. Aan de linkerkant valt het helemaal tegen qua doelpunten. Sliti en Borges hebben allebei één keer gescoord, Sauer en Slory helemaal nog niet. Dat vind ik wel écht een pijnpunt. Daarom ben ik het eens met de stelling dat Feyenoord échte doelpuntenmakers mist om kampioen te worden."

Winterkampioen: PSV

Boussaboun is stellig over wie er winterkampioen gaat worden. "Dat wordt natuurlijk PSV", voorspelt hij. "Zij hebben héél veel mensen die doelpunten kunnen maken. Feyenoord speelt leuk voetbal en creëert kansen, maar ze maken hun kansen niet af. Dat is wel belangrijk om wedstrijden te winnen…"

