PSV-smaakmaker Ismael Saibari staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League. Onder meer Aston Villa en Leeds United zouden interesse hebben in de Marokkaanse middenvelder van PSV.

Verschillende Engelse media, waaronder BBC Sport en TBR Football, berichten over de geruchten dat zowel Aston Villa als Leeds United geïnteresseerd zouden zijn in Saibari. In de Nederlandse media gonst een mogelijk winters vertrek van de PSV-middenvelder al langere tijd. Dat is ook niet zo gek, want Saibari wist zichzelf de afgelopen tijd meerdere keren de hoofdrol te geven tijdens duels van PSV.

40 miljoen euro?

Saibari scoorde dit seizoen tot nu toe acht doelpunten in elf Eredivisieduels. Bovendien scoorde hij twee keer in de Champions League voor PSV. Vorige week won PSV op bezoek bij koploper Feyenoord (2-3). Tijdens dat duel scoorde Saibari liefst alle drie de doelpunten.

Eerder deze week stelde Chris Woerts in gesprek met deze site dat de toekomst van Saibari volgens hem mogelijk in Engeland ligt. Volgens hem past de competitie goed bij de PSV'er. "Het is echt een Premier League-speler, hè", aldus Woerts, die denkt dat PSV wel eens een flinke financiele klapper zou kunnen maken met de verkoop van de Marokkaanse middenvelder. "Ik denk dat zijn marktwaarde nu zo rond de 40 miljoen ligt. Ik denk dat dat top voor PSV is."

Geruchten

Hoe serieus de geruchten rondom de interesse in Saibari vanuit de Premier League zijn, is niet duidelijk. De 24-jarige middenvelder heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2029. Bovendien zal PSV Saibari ongetwijfeld graag willen behouden in de strijd om het kampioenschap. Dat voorspelt dat de Eindhovenaren Saibari niet makkelijk zullen laten gaan.

