Ismael Saibari was de held van de dag bij PSV. Op bezoek bij Feyenoord besliste hij hoogstpersoonijk de einduitslag (2-3) met een hattrick. Na ook al een formidabel optreden tegen Napoli raakt men niet gauw uitgepraat over de Marokkaanse middenvelder. Een transfer lijkt dan ook een kwestie van tijd. "Maakt echt niet uit wélke club het is hoor!", zegt Chris Woerts, die zeker denkt te weten dat hij naar Engeland zal gaan.

"Een geweldige prestatie tegen Feyenoord", beoordeelt Chris Woerts het spel van Ismael Saibari. De oud-commercieel directeur van Feyenoord zag een wervelende Saibari tegen Feyenoord, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. Ook Bosz was lovend na de gewonnen wedstrijd. "Het is een bijzondere speler, een belangrijke jongen. Het is zijn kwaliteit om in scoringspositie te komen."

Marktwaarde Saibari

Woerts gaat verder over de financiële waarde die Saibari vertegenwoordigt. Al een tijd gutst het elke transferperiode van de geruchten rondom de middenvelder, maar nog altijd speelt hij in Eindhoven en lijkt hij dit jaar van cruciale waarde voor trainer Peter Bosz. Woerts weet wel waar zijn toekomst én perspectief ligt. "Het is echt een Premier League-speler, hè", omschrijft hij.

Volgens Woerts maakt het ook niet uit welke club in Engeland voor hem komt, want in Engeland geldt: beter te veel spelers dan te weinig. "Ik denk dat zijn marktwaarde nu zo rond de 40 miljoen ligt. Ik denk dat dat top voor PSV is."

Blijven scoren in de Champions League

Maar voor die marktwaarde is wel één ding heel belangrijk: "Hij moet wel blijven scoren in de Champions League, dat is namelijk veel belangrijker. De Nederlandse competitie wordt daar niet voor vol aangezien, maar als je tegen Napoli scoort op een geweldige manier dan heeft dat veel meer indruk", legt Woerts, die in het verleden voor Sunderland werkte, uit.

De goal tegen Napoli heeft volgens Woerts veel meer waarde dan de hattrick die hij scoorde tegen Feyenoord, ondanks dat dat een topduel is in Nederland. "De Nederlandse competitie wordt een beetje gezien als een goede competitie, maar waarin wel veel goals vallen. Dat betekent: veel slechte verdedigers. De Champions League weegt simpelweg veel zwaarder."

Fysieke gesteldheid in de Premier League

Bosz benoemde op de persconferentie de fitheid van Saibari, dat dat een punt van aandacht is dit jaar. Hij heeft alle voorwaarden voor een speler in de Premier League qua fysiek, maar: "Hij is nog op ontdekkingsreis om te zien hoe hij fit kán blijven. Hij zal desciplineerd moeten leven", vertelt Woerts ook, die maar al te goed weet wat er nodig is in de Premier League. "Hij is weleens te laat geweest, nou dat gebeurt in Engeland niet hoor. Dan kan je gelijk naar de bank", voorspelt hij.

Maar als Woerts kijkt naar hoe Saibari speelde tegen Feyenoord, ziet hij wel degelijk iemand die naar de Premier League kan. "Hoe hij die tweede goal erin schiet, dat was geweldig. Geweldig uitgespeeld. De derde goal was een weggevertje, maar de tweede goal was knap. Net als de eerste goal, overigens, hoe hij die speler uitkapt."

Het WK

Het zijn zulk details als die kap waar scouts uit Engeland naar kijken, weet Woerts. "Die analyseren alles tot in de detail. Die weten precies het rendement van een speler over een langere periode. Dus hij zal voorlopig nog consistent op deze manier moeten presteren. Maar voor PSV is het geweldig dat er zo'n speler in de selectie zit", besluit Woerts.

Alle aandacht na de topper is leuk en aardig. Maar Woerts denkt wel dat Saibari ook na de winterstop gewoon nog PSV'er is. "Hij gaat alles richten op het WK", vertelt Woerts. Daarmee doelt hij niet eens op het aanstaande WK, maar het WK 2030 in eigen land. "Hij gaat zorgvuldig kiezen en dan gaat hij niet naar een club waar hij op de bank zit, maar waar hij hoe dan ook speelt."

