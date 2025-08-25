PSV is nog smetteloos op de ranglijst van de VriendenLoterij Eredivisie maar is allerminst smetteloos als het aankomt op de personele bezetting. De spitspositie dreigt opnieuw het zorgenkindje van de kampioen te worden. Als er niks aan gedaan wordt, loopt PSV, weliswaar met een nieuwe, frisse groep, in hetzelfde oude en botte mes van vorig jaar.

De eerste test staat PSV nog te wachten, vermoedelijk 13 september tegen Ajax, of een Champions League-duel. Deze week worden de tegenstanders in de competitiefase van de Champions League bekend. Maar als er in de laatste week van de transfermarkt geen spits gehaald wordt, dan krijgt PSV dezelfde problemen als vorige jaren. Ook toen was er geen goede vervanger voor Luuk de Jong en liep het simpelweg een stuk minder, op den duur.

Rouleren

Nu Pepi nog niet fit is en Pléa er lang uit ligt, dreigt datzelfde probleem zich voor te doen. Zelfs als Pepi fit is, blijft het risico aanwezig. Met De Jong is gebleken dat één spits te weinig is. Vorig jaar is gebleken dat het dubbele programma toch zijn tol eist en dat er moet worden afgewisseld in de punt van de aanval. Het moge duidelijk zijn: één fitte én één herstellende spits is niet genoeg bij een topclub. Daarbij heeft Pepi zichzelf nog altijd te bewijzen als eerste spits van PSV.

Kwaliteit in Nederland

In Nederland lijkt PSV het grotendeel van het seizoen de voorste positie wel op te kunnen lossen, zoals tegen Groningen met Ivan Perisic, of met andere opties die Bosz heeft. Maar dat werd vorig jaar ook benoemd, dat het in Nederland wel op te lossen was. Dat bleek toch anders; de Eindhovenaren kregen het zwaar en mochten van geluk spreken dat ze nog meededen om het kampioenschap aan het einde van het seizoen.

Vooral in Europa gaat PSV niet bij machten zijn. Er wordt meer van een speler in de punt van de aanval verwacht tegen Europese grootmachten, dus dan houden creatieve oplossingen al gauw op. Perisic kan op meerdere plekken gebruikt worden, maar op de flank moet er dan altijd iemand neergezet worden van minder niveau.

Moeizame zoektocht

Daardoor staat er opnieuw druk op Earnest Stewart, die vorig jaar ook al een spits ineens uit de hoge hoed moest toveren. Toen ging men voor Noah Ohio, maar dat kwam nooit rond. Nu doen er ook verschillende namen de ronde waarvan de kwaliteit twijfelachtig is voor PSV. Het is pijnlijk dat de Eindhovenaren opnieuw in alle haast naar een nieuwe spits moeten zoeken, de meest gezochte positie op het veld in Europa.

Maar wil PSV weer een seizoen vol glans gaan krijgen, dan gaat dat wel nodig zijn. Anders doemen dezelfde onoverkomelijkheden op als vorig jaar en moet Bosz weer continu goochelen tot aan minimaal de winterstop, als er weer een spits bij komt of Plea terugkeert.

