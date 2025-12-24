Niet de druk van Champions League‑avonden, maar de gemiste wedstrijden van zijn kleinkind Romeo knagen het meest aan PSV-trainer Peter Bosz. De man die zijn voetbalhart vond op de velden van Apeldoorn‑Zuid, voelt nu hoe het vak hem weghoudt van wat hem het dierbaarst is. "Ik heb hem nu misschien vier keer zien spelen en dat is het", concludeert Bosz.

In Apeldoorn‑Zuid werd de basis gelegd voor de latere toptrainer: een jongen die op straat leerde voetballen terwijl ouders, Gerard en Tiny, alles opzij zetten om hem te volgen. "Mijn vader was bij elke wedstrijd. En toen ik heel jong was, moest hij me ook naar elke training brengen", vertelt PSV-trainer Bosz ruim vijftig jaar later tegenover De Telegraaf.

Achter op de brommer

Hoewel kinderen pas vanaf hun achtste welkom waren, stapte de inmiddels 62‑jarige oefenmeester al op zijn vijfde een voetbalclub binnen. Dat had hij te danken aan zijn overbuurman, die achter de bar stond bij een klein clubje in Orderbos en hem er toch bij liet. Maar dat bracht meteen een praktisch probleem met zich mee. "OBV lag een behoorlijk eindje weg, dus mijn vader moest me wel brengen. We hadden geen auto, maar mijn vader had wel een Puch, dus dan mocht ik achter op de bromfiets naar OBV."

Drie jaar later stapte hij over naar een club in de buurt van zijn ouderlijk huis. "Toen ik acht werd, moest ik wel meteen overstappen naar Apeldoornse Boys. Dat was in de wijk en daar kon ik zelf naar toe wandelen. Dan hoefde mijn vader me niet meer elke keer met de brommer weg te brengen", vervolgt Bosz.

'Het voetbal slokt je op'

Nu, tientallen jaren later, maakt die geschiedenis hem bewuster van wat hij zelf mist door de intensiteit van het trainersvak. "Ik heb zes kleinkinderen. De oudste is elf, de jongste is nu net drie maanden oud. Het is fijn dat ik nu dichterbij woon, maar het voetbal slokt je toch op. Als ik zelf niet moet voetballen dan ga ik wel een wedstrijd kijken, want dan moeten we daar de volgende week weer tegen."

Zijn oudste kleinzoon Romeo (11) vormt daarbij een pijnlijk voorbeeld: de wil is er, de tijd niet. "Hij voetbalt bij Robur et Velocitas. Ik wil heel graag bij hem gaan kijken, maar dat gaat bijna niet. Ik heb hem nu misschien vier keer zien spelen en dat is het. Dit seizoen één keer. Ik vind dat ik er voor Romeo eigenlijk te weinig ben...", stelt Bosz.

Aflopend contract

Het contract van de succescoach, die PSV al twee keer op rij naar de landstitel leidde en opnieuw stevig op koers ligt voor een derde kampioenschap, loopt af aan het einde van dit seizoen. Zijn naam wordt voorzichtig bij Oranje genoemd als opvolger van bondscoach Ronald Koeman.

Bosz weigert zich daarover uit te laten, maar hij benadrukt wel dat vrije tijd hem heilig is. "Dat zijn allemaal dingen die ik meeneem als ik straks een beslissing neem over mijn toekomst. Die andere kleintjes, we hebben vier kleinzonen en twee kleindochters, gaan straks ook nog sporten. Er komt een tijd dat je daar wel bij wil zijn. Daar houd ik wel rekening mee bij het maken van mijn toekomstplannen", besluit hij.