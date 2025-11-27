PSV-coach Peter Bosz was na afloop van de 4-1 zege tegen Liverpool zoals verwacht erg tevreden. Hij loofde het spel van zijn ploeg, maar had ook mooie woorden over voor zijn collega Arne Slot, die met Liverpool in de hoek zit waar de klappen vallen.

PSV pakte op bezoek in Engeland een verrassende zege tegen het kwakkelende Liverpool. Ivan Perisic, Guus Til en Couhaib Driouech (twee keer) maakten de doelpunten tijdens de 4-1 zege in Engeland. "Ik ben natuurlijk hartstikke trots, vooral op wat ik gezien heb van de jongens", opent Bosz de persconferentie na de stunt op Anfield. "Hier winnen is een grote prestatie. Ik heb geen bucketlist, maar het is wel bijzonder."

Bosz had er een tijd geleden ook geen rekening mee gehouden dat PSV bij Liverpool zou kunnen winnen. "Als je kijkt naar onze poule, dan dacht ik: we kunnen wel punten halen, maar niet bij Liverpool. Van tevoren had ik waarschijnlijk gehoopt dat we op acht punten zouden komen met bijna alleen maar grote clubs als tegenstanders. Maar we hebben nu gewoon al acht punten..."

'Je ziet dat zij weinig vertrouwen hebben'

De titelverdediger in de Premier League verloor maar liefst negen van de laatste twaalf wedstrijden en verkeert daarmee in een ware crisis. "Natuurlijk is er veel veranderd. Liverpool gaat door een moeilijke periode."

Bosz was in dat opzicht blij met de vroege tegentreffer voor Liverpool, na een handsbal van Virgil van Dijk. "Je weet dat zij weinig vertrouwen hebben. Zo'n snel doelpunt maakt dat niet beter, al moesten we in de eerste helft vervolgens op een aantal momenten wel alle zeilen bijzetten." Dominik Szoboszlai maakte het enige doelpunt namens Liverpool. De Engelse club staat inmiddels dertiende op de ranglijst van de Champions League en twaalfde in de eigen Premier League.

Afstand nemen van trainersvak

Bosz heeft al vaker aangegeven dat hij meer wil genieten van het leven. Hij wil onder andere graag meer motorrijden en festivals pakken. Is zo'n wedstrijd als tegen Liverpool niet het ultieme? "Jawel, maar je wint niet iedere week met 1-4", lacht Bosz. "Mijn collega (Slot, red.) zal beamen dat het vak soms ook niet zo leuk is, dat heb ik ook meegemaakt."

"Op een festival weet je wat je krijgt: dan ga je naar iemand toe en weet je dat het goed is en dat je dat leuk vindt. Er zijn nooit verliezers. Iedereen is daar blij", vertelt Bosz, die ook verklapt dat hij zeker wel een drankje gaat doen op de zege. "Een rood wijntje, maar wel een lekkere."

Bijzonder eerbetoon voor Diogo Jota

Bij het stadion van The Reds is er namelijk een plekje ingericht om de overleden topvoetballer te eren. De spelers, staf, en directie van PSV zijn op dinsdag ook naar de herdenkingsplek gegaan. Bosz reageert met een snikkende stem als hij een dag later terugkijkt op dat moment. "Het was bijzonder. We vonden dat we dat moesten doen, maar dat we dat wel als groep moesten doen. De staf was erbij, Marcel was erbij. Dat is indrukwekkend. Het is mooi dat we hier over voetbal praten. Zo moet dat ook, maar dat verdriet overstijgt alles", besluit hij.

