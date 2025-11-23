Bij Ajax werd zaterdag in het duel met Excelsior een mooi eerbetoon geleverd aan Abdelhak Nouri. Maar ook bij PSV zit de 28-jarige in het hart. Vooral Ismael Saibari heeft een goede band met hem. Trainer Peter Bosz ging met zijn speler op bezoek bij Nouri.

Nouri was een toptalent bij Ajax, maar kreeg in 2017 tijdens een oefenduel tegen het Duitse Werder Bremen een hartstilstand. Als gevolg daarvan liep hij blijvende en ernstige hersenschade op.

"Het was moeilijk om Appie zo te zien”, vertelt Bosz aan ESPN na de overwinning op NAC Breda. Hij ging samen met Saibari bij hem langs in het ziekenhuis. "Ik weet dat Ismael er heel actief bij betrokken is en dat er nog veel aandacht voor hem is. Ook bij de familie.” Bosz liet Nouri negen jaar geleden debuteren bij Ajax in de KNVB-beker. Hij werkte een jaar met de middenvelder

Mooie persoonlijkheid

Saibari vertelde zelf ook over zijn bijzondere band. "Ik ben opgegroeid in België, dus ik wist nog niet veel over Abdelhak Nouri. Maar toen ik in Nederland kwam, hoorde ik alleen maar zijn naam rondgaan: dat hij een heel groot talent was. Ik heb toen een aantal video’s van hem gekeken. En wat mij vooral heeft geraakt, is de mens die hij was.”

"Persoonlijkheid vind ik nog altijd belangrijker dan de voetballer”, vervolgt de Marokkaans international. "Ik heb alleen maar mooie verhalen gehoord." Bij zijn bezoekjes aan het ziekenhuis ziet hij vooruitgang van de voetballer. "Ik probeer wel grapjes met hem te maken en daar kan hij om lachen, dus dat is mooi. Als hij mijn naam hoort, begint hij al te lachen. Dat vind ik leuk. Ik hoop dat hij met die positieve energie beter gaat worden."

Bij Ajax stonden ze ook stil bij de situatie van Nouri. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA stond in het teken van de Nouri Foundation, een stichting die is opgericht om Nederland 'hartveiliger' te maken. Bijvoorbeeld door aed's (hartstarters) te plaatsen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.