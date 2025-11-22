Koploper PSV heeft geen averij opgelopen op bezoek bij NAC Breda, maar daar had de ploeg van Peter Bosz het nodige geluk voor nodig. PSV-doelman Matej Kovar was de grote uitblinker en zorgde ervoor dat de punten mee naar Eindhoven gingen. "Dit is het resultaat van hard werken", stelt Kovar op de persconferentie na de 0-1 zege op NAC.

PSV-trainer Bosz had een duidelijke conclusie over de slechte avond van zijn ploeg. "Er waren twee dingen, die slecht waren: onze manier van druk zetten en ons spel in balbezit. Als wij met de bal goed zijn, dan lopen tegenstanders er veel achteraan en hebben ze minder kracht", zegt Bosz, die zijn ploeg vooral in de problemen zag komen door standaardsituaties. "Daar waren ze héél gevaarlijk mee, daar hadden we heel veel moeite mee."

'Ze moeten met oplossingen komen'

Bosz probeerde het snel om te zetten en sprak onder meer met Mauro Junior en Anass Salah-Eddine over de tactiek. "Ik denk dat iedereen in het stadion zag dat het niet goed stond, dus ik ben blij dat Anass het ook ziet", grapt Bosz na een vraag van één van de journalisten over het gesprekje met de PSV'er.

"Nee, ik had het met hem over de veldbezetting in balbezit. Met Mauro had ik het juist over het druk zetten. Mootje (Nassoh, red.), goede voetballer trouwens, kreeg te veel ruimte en dat hebben we omgezet", gaat Bosz verder. Hij hoopt dat zijn ploeg het in het vervolg zelf weet op te lossen. "We hebben een ploeg met écht goede, voetbalintelligente voetballers. Normaal gesproken moeten ze op het veld met oplossingen komen, maar dat is tegen NAC niet gelukt."

'Interlandbreak géén excuus'

De afgelopen periode was PSV ongenaakbaar met onder meer klinkende zeges op Napoli (6-2), Feyenoord (3-2) en AZ (5-1). Waar ligt het aan dat het ineens niet loopt? "De interlandbreak vind ik te makkelijk. Als we geweldig gespeeld hadden, dan zou er gezegd worden: dat komt omdat de automatismen er nog in zitten. Voor mij is dat geen excuus. Wij kunnen veel beter, dat hebben we al laten zien. We hebben het niet goed gedaan, maar het was wel voldoende voor de winst."

Tegen NAC Breda was Kovar de absolute uitblinker. De Tsjechische doelman kreeg behoorlijk wat kritiek de afgelopen tijd, maar pakte ditmaal de punten voor PSV. "Deze break heeft me echt geholpen om de focus weer te vinden en mijn batterij op te laden. Ik werk heel hard en dit is het resultaat, dat spreekt voor zich. Het voelt goed om punten te pakken voor de ploeg, maar dat is ook mijn taak als doelman. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen."

Dromen van Anfield

Voor de 25-jarige goalie gaat de focus nu op de bijzondere Champions League-clash op Anfield tegen Liverpool. "Ik ben er al een paar keer geweest, maar ik heb daar nog nooit gespeeld", doelt Kovar op zijn tijd bij Manchester United.

De Tsjech erkent dat hij wel heel erg uitkijkt naar het duel van komende woensdag. "Het zal natuurlijk een heel moeilijke wedstrijd worden, maar het is wel speciaal. Als jonge voetballer droom je altijd over zulke wedstrijden in grote stadions tegen grote spelers... We zullen moeten vechten voor een resultaat en dan moeten we zien of het genoeg is", sluit Kovar af.

