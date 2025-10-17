Peter Bosz is bezig aan zijn succesvolste periode als trainer. De 61-jarige Apeldoorner werd twee keer op rij kampioen met PSV en won tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Toch zit Bosz dichter bij het einde van zijn trainerscarrière dan bij het begin. Dus rest de vraag: wil hij nog ooit bondscoach worden?

Dat kreeg hij vrijdag voorgelegd op het perspraatje voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles. Curaçao ziet Bosz wel zitten, reageerde hij gekscherend. "Het is mijn favoriete land. Maar dan moeten ze wel komen", zei Bosz met een grote grijns op zijn gezicht. "Het is natuurlijk niet netjes om over de baan van een ander te praten. Dick Advocaat doet het geweldig als bondscoach daar."

Obispo

Bosz heeft afgelopen week de wedstrijden van Curaçao in het WK-kwalificatietoernooi tegen Jamaica en Trinidad en Tobago met zeer veel belangstelling gevolgd. PSV-verdediger Armando Obispo deed twee keer de volle negentig minuten mee met 'De Blauwen'. "Ik ben heel blij voor Armando", zei Bosz.

De coach van PSV hoopt dat het elftal van bondscoach Dick Advocaat het volgende maand afmaakt. Curaçao speelt in november nog uit tegen Bermuda en Jamaica. "Ik ga al heel lang met heel veel plezier op vakantie naar Curaçao. Het is echt ons land", aldus Bosz.

WK-droom volop in leven

In november weet Bosz of Curaçao volgende maand naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada mag. Dan speelt de ploeg van bondscoach de laatste twee groepsduels in het kwalificatietoernooi van de CONCACAF. 'De Blauwen' spelen op 13 november een uitwedstrijd tegen Bermuda, gevolgd door nog een uitduel. De tegenstander op 18 november is Jamaica.

Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK voetbal, dat groter dan ooit tevoren is met 48 landen. De nummer 2 heeft nog een kans om zich via de play-offs te plaatsen. Deelname zou voor Curaçao de eerste keer zijn.