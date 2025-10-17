De droom was mooi: Indonesië op het WK krijgen. Even leek het te lukken, er was hoop en een hele natie was in de ban van het nationale team. Ook voor Kluivert en zijn consorten was het een mooie droom, één die zij in geen enkele andere hoedanigheid hadden kunnen waarmaken. Precies daar zit de crux. De missie laten slagen heeft er nooit écht ingezeten.

Kijk maar naar de CV's van de heren die naar Indonesië vertrokken voor de grote droom. Het Nederlandse voetbalgilde zou het goede voetbal er wel even inkrijgen. Een bijna arrogante gedachte. Dat is niet gelukt. Of dat nou aan de trainers of aan de kwaliteit van de spelersgroep ligt, daar valt over te twisten, omdat voor die spelers hetzelfde argument gegeven kan worden.

Ongelukkige historie

Kluivert heeft een dramatische historie als trainer, op zijn zachtst gezegd, dus waarom ze in Indonesië dachten dat het daar wel ging lukken is onduidelijk. Ook zijn staf heeft nooit op dergelijk niveau getraind. Alex Pastoor heeft naam gemaakt met kleinere ploegen en werd daar vaak succesvol mee. Maar op het hoogste niveau heeft hij het nooit lang volgehouden.

Denny Landzaat is altijd al een assistent geweest, maar nooit bij grote clubs. Ook op dat velletje papier zijn weinig successen te vinden. Wat in ieder geval geconcludeerd kan worden over deze staf: ze kregen de ploeg op het cruciale moment niet in beweging.

Voorbeeld bij Curaçao

Het knotsgekke voetballand was in de ban van het nationale team en dat hadden ze moeten gebruiken in de thuiswedstrijden, onder meer tegen Saoedi-Arabië waarvan werd verloren. Hadden ze maar een vleugje gehad van Curaçao, waar Dick Advocaat en Cor Pot een nog zwakkere ploeg leiden, dan had het zomaar anders kunnen zijn. Daar zit lef, durf en opportunisme in. Daar loopt elke speler met een lach op het gezicht en slaan ze door muren als het nodig is. Iets wat mist bij Indonesië.

Halsstarrig is vastgehouden aan het Nederlandse sausje, de Hollandse voetbalschool, die al jaren in Europa is ingehaald door andere landen. Technisch spel bedrijven met de onderste laag van de Eredivisie... Dat lukt in de Eredivisie ook niet. Waarom dan wel tegen een land als Saoedi-Arabië die veel hoger staan op de ranking? De kritische blik uit het land is terecht; dan maar weer door met jeugdspelers die van het eiland komen.

Afgang

Kluivert en zijn staf was goed als doel om veel 'Nederlandse' Indonesiërs binnen te harken, maar hij heeft het niet veel beter gedaan dan zijn voorganger. Een gemiste kans, omdat dit ook de carrière van de ontslagen staf weinig goeds zal doen. De droom is uiteen gespat en de carrière zal over zijn of voortkabbelen zoals voorheen: in de middelmaat.