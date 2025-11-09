PSV-middenvelder Joey Veerman beleeft een sterk seizoen, maar kreeg geen oproep van bondscoach Ronald Koeman voor Oranje. Waar de Volendammer eerder nog zichtbaar teleurgesteld reageerde op zijn afwezigheid bij het Nederlands elftal, lijkt hij dat inmiddels te hebben losgelaten. "Ik ga een avondje met vrienden op pad", zegt Veerman lachend.

Veerman zorgde in de topper tegen AZ voor zijn vijfde goal van dit seizoen, daarnaast gaf hij al zes assists. "Dit was een ouderwetse Veerman-goal", omschrijft de middenvelder van PSV bij ESPN na de klinkende 1-5 zege. "Het was een hele goede overwinning van. Dat was het het PSV-voetbal dat we willen zien", doelt hij op het eerste en laatste half uur.

Dé les van dit seizoen

Volgens de PSV'er was dat een bewuste keuze. "We hebben dat geanalyseerd van vorig jaar in de Champions League. Toen speelden we vaak één-op-één en bleven we maar gaan. Soms werd je dan gewoon weggespeeld. Nu hebben we zoiets van: als het even niet gaat, zakken we gewoon terug en gaan we vanuit daar weer naar voren. Dat is voor een tegenstander natuurlijk ook zwaar."

Guus Til was met een hattrick de belangrijkste man tegen zijn oude club. De gelegenheidsspits bevestigt de woorden van zijn collega. "Dit jaar hebben we geleerd dat we niet altijd alleen maar vooruit hoeven te gaan. Soms moet je wachten op een fout, zoals je zag bij de goal van Joey", licht Til toe.

'Avondje met vrienden op pad'

Voor Veerman breekt nu een periode van rust aan. De Volendammer is niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor Oranje. "Ik ga lekker even voetballen met die kleine (Frenkie Joe). Hij is twee jaar en een maand. Hij heeft nog geen krul in zijn benen, vooral een wreeftrap. Maar ik ben tevreden hoe zijn techniek zich ontwikkeld. Dat komt helemaal goed", grapt Veerman.

Daarnaast gaat hij 'een avondje met zijn vrienden op pad'. "Ik ga ook naar het casino met mijn oude teamgenoten van FC Volendam. Ik ga even een avondje gokken met ze. Dat mag ik trouwens zeker helemaal niet zeggen op tv?", vraagt de uitgesproken middenvelder zich lachend af.

AZ - PSV

PSV heeft een indrukwekkende 1-5 overwinning geboekt op AZ en daarmee de druk op Feyenoord flink opgevoerd. De Eindhovenaren hebben momenteel drie punten voorsprong en een doelsaldo dat drie punten beter is. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat de Rotterdammers nog een wedstrijd tegoed hebben tegen Go Ahead Eagles.

