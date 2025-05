Zéér pijnlijke ingreep bij PSV na hopeloze start tegen Feyenoord: schlemiel uit zijn lijden verlost

PSV-trainer Peter Bosz heeft een zéér pijnlijke ingreep moeten doen bij de topper tegen Feyenoord. De oefenmeester zag zijn ploeg binnen no-time op een 2-0 achterstand staan, waardoor de laatste titelkansen tot het dieptepunt zijn geslonken.

PSV móét winnen om in de race te blijven voor de landstitel, maar Feyenoord gooide roet in het eten. Binnen drie minuten kwamen de Rotterdammers op voorsprong, slechts zeven minuten later viel ook al de 2-0. Voor de ploeg van Bosz was het vanaf meet af aan een grote teleurstelling, want in het belangrijkst denkbare duel van het seizoen kwamen ze er totaal niet aan te pas.

Schlemiel Richard Ledezma

Dé schlemiel van de openingsfase was Richard Ledezma. De Amerikaanse rechtsback werd dit seizoen al veelvuldig bekritiseerd door het gehele Nederlandse voetballand, maar Bosz blijft hem de kans geven. Dit komt onder meer door de fysieke gesteldheid van Sergino Dest, die nog niet fit genoeg was om in de basis te starten. Ditmaal kwam het de PSV-trainer duur te staan, want Ledezma werd aan alle kanten overlopen door Igor Paixao.

Na een klein half uur had Bosz genoeg gezien van de jonge verdediger. Ledezma was negatief betrokken bij de openingsgoal én greep al vroeg een gele kaart. Ledezma werd razendsnel naar de kant gehaald om hem uit zijn lijden te verlossen. Een zéér pijnlijk moment voor de PSV'er, die een aflopend contract bij PSV heeft.

Kampioenschap Ajax

Met de comfortabele voorsprong van Feyenoord lijkt Ajax zich te kunnen opmaken voor een kampioensfeestje. De Amsterdammers hoeven bij een overwinning van de grote rivaal op PSV alleen nog maar te winnen van NEC en dan is de 37e landstitel een feit. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.

