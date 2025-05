PSV'er Noa Lang viert speciale dag met zijn 'prinses'

Voor het gezin van PSV-speler Noa Lang is het donderdag een bijzondere dag. Er is namelijk een jarige. De dochter van zijn vriendin Blossom Blue staat vandaag in het zonnetje.

Lang feliciteert zijn stiefdochter Skylar met een reeks foto's op Instagram. Ze wordt vandaag acht jaar oud. "Fijne verjaardag, prinses", zijn de liefdevolle woorden van de 25-jarige PSV-aanvaller bij de beelden.

In totaal hebben Lang en zijn vriendin drie kinderen. Blossom Blue, die met haar achternaam eigenlijk De Weerd heet, kreeg dochter Skylar uit een eerdere relatie. De twee hebben samen ook nog twee zoontjes. Hun eerste, Navy Livai, werd in april 2023 geboren en is dus net twee jaar oud geworden. In juni van 2024 verwelkomden Lang en Blue opnieuw een zoontje: Ryver Oakley.

Het gezin zal deze dag ongetwijfeld feestelijk vieren. Lang moet zich echter wel nog focussen op de laatste wedstrijden van het Eredivisie-seizoen. Er is nog een klein laatste kansje om kampioen te worden, nu Ajax puntverlies lijdt. Zaterdag speelt de ploeg van Peter Bosz tegen Fortuna Sittard.

Buiten het voetbalveld zit de Nederlander ook niet stil. Hij bracht recent weer een nieuw nummer uit onder zijn artiestennaam Noano. Na de succesvolle nummers 7K Op Je Feestje, Damage en Waka bestormt ook zijn plaat met rapper Jonna Fraser Matcha Coco de hitlijsten op Spotify.

Mogelijk gaat Lang na dit seizoen met zijn gezin verhuizen. PSV houdt rekening met een vertrek van de speler. Hij kwam voor 15 miljoen euro over van Club Brugge naar Eindhoven en zijn waarde wordt nu geschat op 20 miljoen.

