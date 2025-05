Rekensommetje bij PSV: 'Transfers van vijf spelers gaan zo'n tachtig miljoen euro opleveren'

PSV jaagt in de laatste duels van de Eredivisie nog op het laatste kansje om kampioen te worden, nu Ajax aan het prutsen is. Achter de schermen wordt er ook al gewerkt aan het nieuwe seizoen en een verse selectie. Een rekensommetje leert dat PSV in ieder geval hoopt op zo'n tachtig miljoen euro aan inkomsten uit transfers.

Het goed ingevoerde Eindhovens Dagblad haalde een aantal topspelers door het pinapparaat en kwam tot die conclusie. De discussie in Eindhoven gaat de afgelopen weken vooral over de aflopende contracten van Luuk de Jong en Ivan Perisic, maar er zijn volgens de regionale krant ook nog een aantal topspelers die de club flink wat geld moeten of kunnen bezorgen komende zomer. Opvallend is dat Noa Lang niet meer de speler is waar het meeste geld voor wordt verwacht.

Ismael Saibari

Die eer is volgens het ED weggelegd voor Ismael Saibari. De Marokkaanse middenvelder maakt indruk bij PSV en hoewel een disciplinair probleem voor frictie zorgde bij trainer Peter Bosz, kan Saibari zomaar eens de hoofdprijs opleveren. 'Er wordt sterk rekening mee gehouden dat hij en Lang een transfer gaan maken. Hij moet bij een transfer naar verwachting behoorlijk wat meer dan 20 miljoen euro opleveren, zo zal de insteek van PSV zijn', schrijft de krant.

Noa Lang en Johan Bakayoko

Die twintig miljoen slaat op de waarde van Lang, die dit seizoen niet echt lekker uit de verf kwam in Eindhoven. Toch zou PSV met zo'n bedrag nog winst maken op Lang, die voor 15 miljoen euro overkwam van Club Brugge. Zelfs Johan Bakayoko zou, gezien zijn jonge leeftijd (22) en sterke optredens in de Champions League meer gaan kosten. 'Bakayoko gaat naar verwachting nog een bedrag tussen de 20 en 30 miljoen euro opleveren.'

Tachtig miljoen euro

Saibari, Lang en Bakayoko zijn dus spelers die PSV samen voor zo'n 75 miljoen hoopt te verkopen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met een vertrek van tweede keeper Joël Drommel (enkele tonnen) en verdediger Armando Obispo (enkele miljoenen). Het rekensommetje komt bij de krant dus uit op zo'n 80 miljoen euro aan inkomsten uit 'geplande' transfers. Ook de naam van uitblinker Malik Tillman valt, maar van de Amerikaan wordt verwacht dat hij nog minstens een jaar blijft.

Malik Tillman naar Bayern München?

'Clubs komen vaak voor spelers die PSV liever niet wil verkopen en dus zou Malik Tillman wellicht ook nog een stap kunnen maken. Zijn droom is echter om volgend seizoen bij Bayern München aan te sluiten, na een goed WK. Op dit moment wil Tillman bij PSV blijven, tenzij er alsnog een uitstekend bod van een andere club zou komen', schrijft het Eindhovens Dagblad.

