Peter Bosz staat met PSV voor een bijzondere uitdaging: een Champions League-wedstrijd tegen Liverpool op Anfield. Een stadion dat behoort tot de meest iconische voetbaltempels ter wereld, maar waar Bosz nog nooit eerder is geweest. "Het liefst sta je als speler op het veld", vertelt de trainer van de Eindhovenaren.

"Liverpool behoort bij de grootste clubs ter wereld, op hetzelfde niveau als Real Madrid, Barcelona. De resultaten en die spelers maken jouw geschiedenis, samen met het stadion en de supporters. Wij spelen hier bij een van de grootste clubs. Voor iedere speler in mijn elftal is dat geweldig. Ook voor de trainers", zegt Bosz tijdens het persmoment van PSV op Anfield.

'Maak je het liefst mee als speler'

De 62-jarige trainer speelde als voetballer onder meer voor Vitesse, Feyenoord en SC Toulon en was daarna actief als hoofdtrainer bij clubs als Ajax, Borussia Dortmund en Olympique Lyonnais. Tóch blijft voor hem zelf tegen een bal aan trappen het mooiste. "Dit maak je het liefste mee als speler op het veld, dat is nog véél leuker dan als trainer. Maar daarna is het leukste om het als coach op de bank mee te maken."

Normaliter wordt enkel aan spelers gevraagd hoe het is om zulke Champions League-topwedstrijden mee te maken, maar volgens Bosz is het ook voor een coach speciaal. "Ik vind het geweldig om in echt mooie, traditionele stadions te spelen. En daar hebben ze nogal wat van hier in Engeland. Ik ben al bij de buren geweest. In het oudere stadion van Everton heb ik gespeeld als speler. En nu dan hier bij Liverpool, waar ik nog niet gespeeld heb. Dus dat is gewoon leuk om dat mee te maken, maar woensdag gaat het maar om één ding: winnen."

Liverpool maakt indruk op Bosz

De historie en de grote namen die Liverpool door de jaren heen heeft voortgebracht, maken indruk op Bosz. "Als ik aan Liverpool denk, dan denk ik aan al die grote spelers die hier allemaal gespeeld hebben. En dan meestal de spitsen, want die zijn dan het bekendst. Als je alleen al de prijzen ziet die ze gewonnen hebben, dat is ongekend. Vóór de Champions League al zoveel keer de Europa Cup 1, dat is echt ongelooflijk. Dat tekent de grootte van de club."

'Achter Anfield kan een vinkje'

Bosz is zich bewust van de waarde van deze ervaring, zowel voor hemzelf als voor zijn ploeg. “Ik vind het hartstikke leuk. Ik zal niet nog twintig jaar stadions bezoeken als trainer. Dan is het leuk dat ik dit als trainer nog meemaak. Ik ben in veel grote stadions geweest, soms zelf gespeeld, soms als trainer. Deze stond er nog niet op, dus die kunnen we een vinkje achter zetten.”

Liverpool - PSV

De prestaties van Liverpool in de Champions League zijn indrukwekkend, ondanks dat ze in de Premier League flink tegenvallen. Met negen punten uit vier duels staan de Engelsen er uitstekend voor en lijken ze bijna verzekerd van een plek in de volgende ronde. Voor PSV daarentegen is de situatie een stuk uitdagender. De ploeg van trainer Peter Bosz, met vijf punten uit vier wedstrijden, moet op Anfield een stunt neerzetten om hun kansen op de tussenronde te behouden.

