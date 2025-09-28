Bram Bakker is te gast in De Maaskantine, de podcast van Sportnieuws.nl. De ex-psychiater en expert uit de verslavingszorg deelt daar een verhaal over een voetballer met een gokverslaving die hij begeleidde. "Hij had Chinezen die tegen hem zeiden wat hij moest doen." Ook deelt hij hoe verslavingsgevoelig voetballers zijn door de moeilijke wereld waar ze in leven.

Bram Bakker vertelt in gesprek met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld openhartig over zijn ervaringen met dergelijke verslavingen die hij bij mensen zag. Op de vraag of iedereen direct open met hem was, deelt hij een anekdote. "Ik heb een voetballer gehad die had een gokverslaving. Dat was niet kinderachtig. Die zat helemaal in de tang met een gokschuld en Chinezen zeiden dan moet je dit en dat doen en dan strepen we je schuld weg... Voor je dat deelt met iemand moet er echt wel wat gebeuren."

Uitlaatklep

Het brengt Robert Maaskant op een oudere anekdote van Bakker. "Je hebt dat al weleens gezegd, hè. Dat voetballers sneller naar dat gedrag bewegen, omdat ze geen medicijnen mogen gebruiken, niet mogen roken, niet mogen drinken." Bakker legt dat als volgt uit. "Als er spanning is, dan zoek een uitlaatklep. Dat doen alle mensen."

Bij voetballers zijn er al zoveel regeltjes en kaders, merkt hij op, dat ze andere uitlaatkleppen gaan zoeken. "Meisjes zijn bijvoorbeeld een goede uitlaatklep voor veel jongens. Iedereen in de voetballerij weet bijvoorbeeld dat bekende internationals zich te buiten gingen aan verschillende vrouwen. Er is een verband."

Maradona aan de coke

Bakker vindt niet dat het nodig is daar over te oordelen, maar dat het wel belangrijk is dat te begrijpen. Een ander voorbeeld dat hij aan haalt is Maradona die aan de coke zat. "Dat was gewoon afreageren", legt hij uit. "Inmiddels zijn jongens zo strak aangelijnd, dat kan echt niet meer. Waarschijnlijk worden ze ook op de club getest, dus er wordt in principe nooit meer een speler op cocaïne betrapt. Maar gokken, dat is veel moeilijker."

Hij legt de omwegen voor een voetballer uit: "Je kan op de wedstrijd van jezelf wedden via je neefje bijvoorbeeld." Dan vraagt Maaskant hem of hij een probleem bij profspelers ziet op het gebied van gokgedrag. "Het probleem is iets algemener", vindt Bakker. "De druk neemt toe, de bedragen nemen toe en daarmee ook de spanning. De jongens moeten dat waarmaken. Ze kunnen wel zeggen dat de prijs niets doet. Maar als er 80 miljoen voor je wordt betaald, dan doet dat wat met je", legt Bakker uit.

Gokproblemen

Volgens hem ligt het probleem ook in de geldstromen binnen het voetbal. Die worden veelal gehaald uit - jawel - gokreclames. "Kijk maar naar al die shirtsponsors die aan de gokindustrie gelieerd zijn. En dan gaan we wel de regels weer een beetje bijstellen. Maar gokproblemen bij jonge mannen, dat is bijna regel in plaats van uitzondering geworden. En dat heeft te maken met verdienmodellen van de industrie."

Beluister De Maaskantine

In de kersverse aflevering van De Maaskantine komt Bram Bakker op bezoek. De oud-sportpsychiater spreekt over het belang van het mentale welzijn van voetballers. Hij blikt terug op zijn rol in de media rondom Mohamed Ihattaren en deelt tal van anekdotes uit de voetballerij.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld komt naar voren: de nare blessure van Ruben van Bommel, het omgaan met tegenslagen, wordt de voetbalwereld door de ex-psychiater onder de loep genomen en komen er pikante stellingen en dilemma's voorbij.