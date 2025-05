Veroordeelde voetballer Quincy Promes heeft stoute plannen: 'Zodra ik terugkeer op het hoogste niveau'

Voetballer Quincy Promes (33) staat om diverse dingen bekend, bijvoorbeeld om de dubbele veroordeling in Nederland vanwege criminele activiteiten. Maar ook om zijn 'goal celebration'. In zijn voorspoedigere jaren vierde de aanvaller zijn goals door een gebaar te maken dat een masker moet uitbeelden. Hij legt uit waarom hij daarmee is gestopt.

De voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje is te gast in de podcast 'Say Less'. In een voorproefje van de uitzending legt hij uit waarom het masker is afgezet.

"Weet je wat het ding is met het masker?", zo begint Promes. "Ik begon met het masker uitbeelden toen ik op het hoogste niveau speelde. Dus als ik het masker hier uitbeeld..."

Quincy Promes zit vast in Dubai

Daarmee lijkt Promes te bedoelen dat hij nu niet op het hoogste niveau speelt. En daar valt wat voor te zeggen, want momenteel maakt hij zijn goals voor United FC in de Verenigde Arabische Emiraten, dat in dat land op het op één na hoogste niveau uitkomt.

"Op een spiritueel niveau heb ik zoveel respect voor het masker, dat ik het daarom op deze plek niet kan doen. Het is gewoon niet de juiste plek. Maar zodra ik terugkeer op het hoogste niveau, op dat podium... Masker!"

'Mijn thuis is Rusland'

In een andere trailer voor de aflevering, die zondag online komt, omschrijft Promes zich als "de meest controversiële voetballer die er is." Promes is uitgeweken naar Dubai, nadat hij met zijn vorige club Spartak Moskou op bezoek was in de VAE en daar een verkeersovertreding maakte.

Nederland diende toen een verzoek in, om Promes uit te leveren. Dat verzoek is, zover bekend, nog steeds in behandeling. Zo lang dat duurt mag Promes het land niet verlaten.

"Ik hou van Dubai", zegt hij in een eerdere vlog van Say Less waarin hij figureert. "Maar Rusland is mijn thuis." En zodra hij het compliment krijgt dat hij er nog zo jong uitziet, zegt hij: "Ja man. Babyface. Ik heb nooit een probleem gehad met ouder worden. Ik heb niet eens baardgroei. Ik gebruik olie en dan komen de haren niet."