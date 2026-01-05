Robin van Persie heeft gereageerd op de aanvoerderswissel die hij heeft doorgevoerd bij Feyenoord. Zijn keuze om Sem Steijn aanvoerder te maken komt hij een half jaar later op terug. Timon Wellenreuther is nu de nieuwe aanvoerder, die keuze maakt hij in 'het belang van de club'. "Sem Steijn moet in zijn kracht gezet worden."

Vanuit het zonnige Spanje nam Robin van Persie deze maandag de keuze om de aanvoerdersband van Feyenoord aan Timon Wellenreuther te geven. De man die vorig jaar afsloot met de band om zijn arm. De 30-jarige doelman neemt hem over van Steijn die deze zomer bij Feyenoord arriveerde van FC Twente en de band kreeg van Van Persie. Een keuze waar hij nog altijd geen spijt van heeft, deelt hij in gesprek met ESPN.

Het seizoen geëvalueerd

"Wij hebben het seizoen geëvalueerd de afgelopen periode. Dat deden we op verschillende lagen, dus ook dit onderdeel. Als je het hebt over de beslissing, praat je eerst met Sem en hoe hij het heeft beleefd. Sem moet in zijn kracht gezet worden, fit worden en dat gebeurt nu. Daarin hebben wij als staf gesproken en zijn we tegen wat punten aangelopen waar we wat van vinden", deelt de trainer van Feyenoord.

De keuze voor Steijn eerder dit seizoen was er een 'op de groei' legt Van Persie uit. "Maar als je verder kijkt in dat proces, moet hij in zijn kracht gezet worden. Tussen de regels door kwam naar voren dat aanvoerder van Feyenoord zijn, ook wel wat veel is. Dat wisten we vooraf en heb ik zelf ook ervaren. Wij geloven nog altijd in zijn kwaliteiten", stelt hij Steijn gerust. "Op dit moment is de keuze gemaakt voor het team en de club. En dat is om Timon aanvoerder te maken."

Steijn als tweede aanvoerder?

Van Persie stelde Steijn voor om wel tweede aanoverder te worden. "Zodat hij kon groeien in de luwte als aanvoerder en leider. Dat is namelijk echt anders als eerste, tweede of derde aanvoerder." Dat aanbod sloeg Steijn vervolgens af. "Hij wil op zichzelf, zijn fitheid en het voetbal focussen", legt Van Persie uit.

Een reactie die de trainer helemaal kan begrijpen. "Dat is zijn volste recht en heb ik begrip voor. Het is aan ons om het maximale uit de voetballer Steijn te halen en we zijn goed tot elkaar gekomen. Ik heb ook begrip voor het feit dat hij teleurgesteld was over de beslissing, dat maakt hem ook een sportman."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

