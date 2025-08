Het aanstaande seizoen moet het seizoen van Kees Smit worden bij AZ. De jongeling op het middenveld verbaast al jaren vriend en vijand en in Alkmaar kan men eigenlijk niet meer om hem heen. Hij schitterde op het jeugd-EK en kwam met AZ afgelopen donderdag een voorronde verder in de Conference League met goed spel. Toch ziet hij nog zat punten voor zichzelf om beter te worden.

Hij is een opvallende verschijning bij AZ, waar hij bij de Youth League een aantal jaar geleden al op viel. De sterke middenvelder met een goede, rossige kop bestierd het middenveld alsof hij dat al jaren doet. Toch is hij nú pas echt zeker van een basisplek. Hoe kan het ook anders na een goed EK met de onder-19 dat nota bene winnend werd afgesloten.

Korte vakantie

Een weekje vakantie had hij, nadat hij het jeugd-EK won. Daarna moest hij weer acte de presence geven bij AZ. De voorronde Conference League stond te wachten. In Finland verloor AZ verrassend met 4-3, maar donderdag werd er in Alkmaar flink huisgehouden: 5-0 werd de eindstand in het voordeel van AZ. "Ik weet niet precies wat het was", bekent Smit eerlijk. "Maar ik weet wel dat als je echt gas geeft, je altijd beter bent dan deze tegenstander", zegt hij na afloop van de 5-0-overwinning.

En gas geven, dat deed Smit zelf ook. Hij was kritisch over zijn tweede helft, maar over de eerste was hij tevreden. "Ik werd in de tweede helft ook wat moe. Dat kan beter", beoordeelt hij zichzelf. Smit recreëerde bijna een oud doelpunt van hem, dat hij op het EK maakte tegen Engeland.

Schitterend doelpunt

Vanaf de zijkant van het veld, krulde hij toen een bal in de verre kruising. Dat koude kunstje wilde hij in Alkmaar nog eens even over doen. "De keeper was iets groter dan de keeper van Engeland. Dus helaas. Ik zag allemaal de kruising ingaan, maar helaas ging hij er niet in. De goal in Engeland was wel echt bedacht, deze ging meer op instinct."

Verbeterpunten

Nu de flinke flater in FInland vakkundig is weggewassen door AZ, is het enkel nog maar tijd om naar voren te kijken. De competitie start bijna en een volgende voorronde tegen FC Vaduz staat te wachten. Smit heeft zin in het seizoen dat komen gaat, vertelt hij.

"Ik denk dat ik een redelijke voorbereiding heb gehad. Ik denk beter dan de voorgaande seizoenen. Een paar goals gemaakt. Dat is redelijk belangrijk geweest. Ik ben wel tevreden over mijn voorbereiding. Maar ik moet wel nog iets fitter worden", vindt hij zelf. "Dat ik 90 minuten volhoud op het niveau van de eerste helft. Dan kan het nog wel eens een leuk seizoen gaan worden", fantaseert de pas 19-jarige Smit.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.