Het Nederlands elftal volbracht donderdagavond zijn missie in Malta: drie punten ophalen. Oranje won met 0-4 en bondscoach Ronald Koeman was tevreden. Oud-topspeler en analist Rafael van der Vaart juist helemaal niet.

Bondscoach Ronald Koeman kreeg bij de NOS de vraag of het vervelend is om interlands te spelen tegen dreumesen als Malta. Zulke landen ontberen topspelers en offensieve kracht, waardoor ze erg gegroepeerd spelen en het lastig is om ruimtes te vinden. En dan klinkt er al snel kritiek op het niveau van Oranje.

Sneren

"Dat is jullie goed recht", zo probeerde Koeman de discussie te ontwijken. "Ik mag wat anders vinden, toch?"

Van der Vaart vond dat er deze avond wel opvallend veel sneren werden uitgedeeld naar analisten als hij. "Ik heb er na de interviews met VIrgil van Dijk en Koeman wel vier gehoord", zei de voormalig speler van onder meer Ajax en Real Madrid.

Dribbelen

"Je speelt goed of slecht en dan weet je dat er kritiek kan komen", zo blikt Van der Vaart terug op zijn jaren als speler. "Dat accepteer je dan gewoon. Je kan moeilijk nu zeggen: nou, het was geweldig. Ik kan me niet herinneren dat Bert Maalderink [destijds een verslaggever] in die tijd iets zei als 'Dat mogen jullie vinden'. Alsof we tegen hen zijn."

"We zijn juist heel positief", zo gaat hij verder. "Ik denk dat dit elftal hele hoge ogen gaat gooien. Maar niet zoals het vandaag ging. Ook Frenkie de Jong loopt in dit soort wedstrijden te veel met de bal. Tegen een groot team willen we rust aan de bal, dan mag je wat meer dribbelen. Nu moet je één of twee keer raken, hup snel naar links of rechts. Dat zie je veel te weinig."

Virgil van Dijk

Captain Virgil van Dijk, verdediger bij Liverpool, erkent dat het geen vermakelijke wedstrijd was. "We hebben onze plicht gedaan", sprak de verdediger tegen de NOS. "We begonnen goed qua tempo. We moeten niet onderschatten hoe moeilijk het is verzorgd voetbal door het midden van het veld te spelen. Dan moet je er buiten omheen en dat ging daarna te langzaam."