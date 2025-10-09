De Nederlandse trainer Andries Jonker is in beeld om technisch directeur te worden bij Benfica. De voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen krijgt steun van een zwaargewicht: Louis van Gaal is in Lissabon om de kandidatuur te ondersteunen.

Jonker en Van Gaal hebben diverse keren samengewerkt. Zo was Jonker onder meer de assistent van Van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München. Vandaar dat Van Gaal als geen ander kan inschatten welke kwaliteiten Jonker kan leveren aan de Portugese topclub.

Benfica

"Hij was een uitstekende assistent in mijn teams en vervulde alle mogelijke rollen binnen clubs. Niemand kan zich voorstellen hoeveel verschillende functies hij heeft vervuld", aldus Van Gaal. "Hij had enorme verantwoordelijkheden bij Bayern München, Barcelona, ​​Arsenal en de KNVB. Ik ben er zeker van dat Andries de juiste keuze is voor een club van de grootte van Benfica."

Daarnaast stipt de ex-bondscoach van Oranje aan dat Jonker ook oog zal hebben voor de jeugdopleiding van Benfica. En hij verwacht dat Jonker het goed zal kunnen vinden met de trainer van Benfica, José Mourinho. Ook laatstgenoemde was in het verleden een assistent van Van Gaal.

Martim Mayer

Jonker is onderdeel van een pakketje: zakenman Martim Mayer stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van Benfica en hij wil de Amsterdammer aanstellen als td.

Hij zegt: " Andries Jonker zal een zeer belangrijke aanwinst zijn, en ik ben zeer vereerd dat hij deze uitnodiging heeft aanvaard. We hebben iemand nodig die voor continuïteit zorgt, die alles onder het eerste elftal regelt, iemand die mij de komende vier jaar op een stabiele, professionele en toegewijde manier zal begeleiden om het voetbal van Benfica te veranderen."

Ajax

Van Gaal is adviseur van de rvc van Ajax én van Ajax-trainer John Heitinga .Hij zat tijdens het WK van 2022 voor de laatste keer ergens op de bank als trainer en de kans is heel erg groot dat we hem nooit meer terug zien in die rol.

Toch hield de 73-jarige Van Gaal tijdens een interview in mei 2025 een kleine slag om de arm, want er is één functie die hij misschien nog wel een keertje wil bekleden. En dat is bondscoach zijn van een absoluut topland dat kans maakt om een WK te winnen.