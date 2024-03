Ajax-speler Borna Sosa wacht Mislintat-onderzoek niet af en maakt wéér overstap

Borna Sosa heeft vrijdagmiddag zijn contract getekend bij SEG Football. Een opvallende overstap, aangezien hij 1 september nog bij AKA Global tekende. Die overstap riep veel discussie op omdat het bedrijf banden had met Sven Mislintat. Het onderzoek naar de deal loopt nog, maar Sosa is er alvast tussenuit gepiept.

De overstap van AKA Global naar SEG betekent voor Sosa alweer zijn derde zaakwaarnemer binnen een tijdsbestek van één jaar. Toen hij nog bij VfB Stuttgart voetbalde was hij bij CAA Stellar. Op de dag dat hij tekende bij Ajax, tekende hij ook bij Arthur Beck, de man achter AKA Global en nu in maart stapt hij alweer over naar SEG.

Mislintat-deal

Sosa werd door Ajax op de slotdag van de zomerse transfermarkt, op 1 september gehaald door Mislintat. Iedereen vroeg zich af waar dat vandaan kwam, aangezien trainer Maurice Steijn graag Nicolas Tagliafico wilde terughalen. Een aantal weken na de deal, barstte de bom. De deal zou totaal niet kloppen, er was een belangensverstrengeling voor Mislintat.

Mislintat was naast TD van Ajax namelijk ook aandeelhouder in het bedrijf matchmetrics, een databedrijf dat scoutingsdata levert bij clubs. Hij is met 35% nog altijd de grootste aandeelhouder. Een ander bedrijf dat aandelen in matchmetrics heeft, is AKA Global, van Arthur Beck die dus vlak voor de deal de zaakwaarnemer van Sosa werd. De Telegraaf meldde in september dat Sosa de overstap van CAA Stellar naar AKA Global moest maken van Mislintat om bij Ajax te komen. Dat onderzoek loopt nog altijd.

SEG

Dat Sosa nu alweer een overstap heeft gemaakt, lijkt te laten zien dat er meer speelt. Ook al heeft hij eerder aangegeven dat Mislintat er niks mee te maken had en hijzelf de opdracht aan Beck had gegeven om met Ajax te praten. Sosa lijkt de zaak niet af te willen wachten en switcht alvast van agentschap, terwijl de zaak naar zijn overstap nog altijd loopt.

De vraag is waarom Sosa anders direct weer een overstap zou maken. Op de site van SEG vertelt Sosa: "De gesprekken die ik had met Kees (Vos, directeur bij SEG, red.) en andere mensen van SEG, gaven mij gelijk een goed gevoel. We kunnen samen succesvol zijn." De gesprekken liepen dus al een tijdje, hij wilde al langer weg bij AKA Global. Eerder gaf hij ook aan dat hij twijfelde om bij Ajax te blijven. Eens zien wat er gaat gebeuren met Sosa nu hij bij SEG zit.