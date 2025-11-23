Bij de mannenploeg van Ajax is het op dit moment crisis na de historische nederlaag tegen Excelsior van zaterdag, maar een dag later ging het ook voor de vrouwenploeg volledig mis. Op bezoek bij PEC Zwolle kreeg het een ongenadig hard pak slaag: 7-1.

De afgang in Zwolle maakt een rampweek voor de voetbalsters van Ajax compleet. De ploeg van coach Anouk Bruil werd eerder deze week door het Zweedse Hammarby IF uitgeschakeld in Europa.

Chihiro Ishida en Judith Roosjen hadden het door Gert Peter de Gunst getrainde PEC al na een kwartier een verrassende 2-0-voorsprong bezorgd. Kort voor rust werd het zelfs 3-0 door Sophie van Vugt. Diezelfde Van Vugt maakte kort na de pauze de 4-0. Pas nadat Hanna Huizenga de thuisploeg op 5-0 had gezet, deed Ajax wat terug via Danique Tolhoek. Maar haar treffer werd meteen gevolgd door twee Zwolse doelpunten, van Inske Weiman en opnieuw Van Vugt met haar derde.

Ajax, dat na zeven speelronden nog koploper was, zag FC Twente profiteren van de misstap. De ploeg uit Enschede herstelde zich van de zware nederlaag (0-4) in de Champions League tegen Atlético Madrid en versloeg Excelsior in Rotterdam met 3-1.

Concurrentie profiteert

Nadat Jaimy Ravensbergen de ploeg uit Enschede op voorsprong had gezet, werd het door een eigen doelpunt van Danique van Ginkel weer gelijk. Een kwartier voor tijd zette Eva Oude Elberink FC Twente weer op voorsprong. Diezelfde invalster zorgde ook voor de 1-3. FC Twente heeft nu 22 punten, 3 meer dan Ajax.

PSV won overtuigend van sc Heerenveen en naderde Ajax tot op één punt. In Eindhoven werd het 6-0 door doelpunten van Lore Jacobs, Chimera Ripa (2), Liz Rijsbergen, Nina Nijstad en Sisca Folkertsma.

Blamage mannen Ajax

Het is door de monsternederlaag van de voetbalsters een regelrecht rampweekend geworden voor Ajax. De mannen leden zaterdag al een hele pijnlijke nederlaag. In eigen huis werd er verloren van promovendus Excelsior. Het was voor de eerste keer ooit dat de Rotterdamse club wist te winnen op bezoek bij Ajax. De ploeg van interim-coach Fred Grim zakte door de zeperd naar de zesde plek in de Eredivisie.