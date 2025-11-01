Mario Balotelli wordt geen vrienden meer met Patrick Viera. De Fransman werd zaterdag ontslagen en de Italiaanse spits, die eerder met hem samenwerkte, was er als de kippen bij om te reageren op het nieuws.

De altijd spraakmakende Mario Balotelli reageerde razendsnel op het nieuws van het ontslag van Patrick Vieira als trainer van Genoa, dat vanochtend bekend werd gemaakt. De twee werkten vorig seizoen samen bij de Italiaanse club, en eerder ook bij OGC Nice, nadat Vieira Alberto Gilardino opvolgde. Balotelli verliet de club aan het einde van het seizoen, Vieira bleef tot nu toe. De relatie tussen de twee was echter verre van goed.

'Karma is een bitch'

"Karma is een bitch. God ziet alles", begon de 35-jarige aanvaller op social media. "Nu kan Genoa zich eindelijk richten op mensen die echt van de club, de fans en het embleem houden, en die er diep in geloven dat Genoa aan de top thuishoort", vervolgde hij.

"Het geweldige werk, dat ik uit eerste hand heb meegemaakt, van Gilardino en Zangrillo (voorzitter van Genoa, red.) is niet verloren gegaan. Het is alleen egoïstisch en slecht uitgebuit door degene die daarna kwam, die profiteerde van wat zij met moeite, respect en passie hadden opgebouwd. Ze hebben hun immense werk, inzet en toewijding aan deze kleuren uitgebuit, zonder de ware waarde ervan te begrijpen", voegde Balotelli eraan toe, vlak voor zijn slotboodschap. "Nu focus op Genoa en de Genuezen! Forza Genoa! Forza, jongens! Ik geloofde in jullie en ik blijf in jullie geloven."

Arsenal-icoon

Viera is een oud-speler die het meest bekend werd van zijn periode bij Arsenal. Hij was de aanvoerder en steunpilaar van de ploeg die in het seizoen 2003/04 ongeslagen kampioen van Engeland werd. Later kwam hij als speler nog uit voor Juventus, Inter en Manchester City. Als trainer stond de Fransman bij New York City FC, OGC Nice, Crystal Palace, Strasbourg en Genoa voor de groep.

Genoa staat na negen speelrondes onderaan in de Serie A. Er werd nog niet gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en zes keer verloren.