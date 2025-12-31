Een opmerkelijk incident in de Premier League maakt de tongen los in Engeland. Aston Villa-trainer Unai Emery wordt bekritiseerd om zijn gebrek aan sportiviteit. Die kritiek kwam na het verloren duel met Arsenal in Londen.

Na het laatste fluitsignaal in de wedstrijd die Arsenal met 4-1 won, snelde Emery naar binnen zonder zijn collega Mikel Arteta een hand te geven. Een opmerkelijke actie, die op veel kritiek kan rekenen bij fans.

Emery had zijn eigen kijk op waarom de gebruikelijke handdruk uitbleef. "Het is simpel, je kunt het zien. Mijn routine is altijd snel," legde hij uit. "Ik schud handen en ga dan met mijn spelers en coaches naar de kleedkamer. Ik stond te wachten. Hij stond te wachten en was met zijn coaches. Ik besloot naar binnen te gaan. Voor mij is het geen probleem."

Beelden liegen niet

De beelden stroken echter niet met de versie van Emery. Op televisie is te zien dat hij eigenlijk meteen naar binnen gaat, zonder echt te kijken naar Arteta. Die merkt ineens op dat zijn collega al weg is. Gevraagd naar het incident, reageerde Arteta overigens laconiek. Hij vond het zelf allemaal niet zo erg.

Unai Emery has straight up lied in his post-match interview with Sky saying he didn’t shake hands because Mikel left him waiting and he was cold 🤣



So glad we sacked this muppet when we did



pic.twitter.com/wxZHBqNuQQ — JARRADtalks afc (@JARRADtalksafc) December 30, 2025

Dat het 4-1 zou worden, daar leek het na een helft overigens niet op. Arsenal brak de ban pas vroeg in de tweede helft toen Gabriel uit een corner raak kopte. Martin Zubimendi verdubbelde snel de voorsprong, en Leandro Trossard voegde kort na het uur een derde toe. Invaller Gabriel Jesus maakte er zelfs 4-0 van voordat Ollie Watkins een late eretreffer scoorde voor Villa na een vlotte aanval waarbij Donyell Malen betrokken was.

De zware nederlaag betekende de eerste voor Aston Villa in bijna twee maanden. Een indrukwekkende reeks van elf overwinningen op rij kwam hiermee ten einde.

Als analist voor Sky Sports was voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher lovend over Arteta, die er dus geen enorma heisa van maakte. "Maar wat ik wel wil zeggen is dat Mikel Arteta dat heel goed heeft aangepakt in de persconferentie. Hij maakte er geen groot probleem van en bagatelliseerde het, en terecht. De emoties lopen hoog op aan het einde van de wedstrijd, en hij heeft het over de hele linie heel goed afgehandeld.”

