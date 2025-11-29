De naam van Wesley Sneijder circuleert al een tijd voor een mogelijke functie bij Ajax. René van der Gijp is echter duidelijk over Sneijders eventuele terugkeer naar Amsterdam: een rol vergelijkbaar met die van John de Wolf bij Feyenoord zou volgens de Vandaag Inside-presentator absoluut niet weggelegd zijn voor Sneijder.

Ajax verkeert in crisis en is op zoek naar een nieuwe trainer en nieuwe technisch directeur als opvolgers van John Heitinga en Alex Kroes. Bij Vandaag Inside deelden de presentatoren hun visie op een rol binnen Ajax voor Sneijder.

"Doe me nou één plezier. Laat hem nou niet de John de Wolf van Ajax worden", liet Van der Gijp direct zijn mening horen. "Dat las ik ergens, dat ze hem de John de Wolf-rol wilden geven. Ik bedoel: als jij zo’n goede voetballer bent geweest, een recordinternational, dan mag je best een functie krijgen..." probeert Van der Gijp toe te lichten, waarna hij wordt onderbroken door Johan Derksen.

'Appje gestuurd'

Derksen lijkt op zijn beurt de komst van Sneijder naar Ajax wel te zien zitten. "Technische knowhow heeft hij wel", stelt hij, terwijl Wilfred Genee hem onderbreekt: "Hij heeft me nu een appje gestuurd. Ik heb het je even laten zien. Hij zegt dat hij inmiddels allerlei andere mensen om zich heen verzameld heeft die hem ook kunnen ondersteunen in de dingen die hij zelf nog niet kan. Ik denk dat hij juist, in combinatie met zijn voetbalknowhow, dat zou kunnen voor Ajax."

'Alle deuren gaan voor hem open'

Ook Hélène Hendriks ziet een terugkeer van Sneijder bij Ajax wel zitten. "Ik denk dat spelers eerder voor hem naar Ajax zouden komen, als hij daar zou zitten." Ook oud-Ajacied Maxwell wordt besproken.

Over de Braziliaan zijn de presentatoren over het algemeen minder enthousiast. "Je haalt ellende in huis", stelt Derksen keihard, terwijl hij nog eens laat weten enthousiast te zijn over Sneijder: "Alle deuren gaan voor hem open en waar hij komt, wordt hij herkend."

