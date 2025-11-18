René van der Gijp staat in Nederland algemeen bekend als grappenmaker wegens zijn optredens in Vandaag Inside. Maar tijdens zijn carrière als voetballer was dat ook al het geval. Eén van zijn grappen in de kleedkamer liep echter behoorlijk uit de hand.

Dat vertelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij doet een boekje open over zijn tijd bij Sparta Rotterdam, waar hij zijn professionele carrière in 1978 begon. Twee jaar later kwam Geert Meijer naar de club. Dankzij zijn teamgenoot kreeg die het aan de stok met zijn vrouw.

"Wij hadden vroeger natuurlijk nog onze tas bij ons", vertelt Van der Gijp. "Met ons trainingspakje enzo, weet je wel. Spullen, schoenen, handdoekje... En dan had ik altijd het idee bij Geert Meijer doet zijn vrouw zijn voetbaltas pakken."

'Die is bijna gescheiden'

"Daar was ik van overtuigd." Dat wilde de oud-voetballer dan ook bewijzen aan zijn teamgenoten. "Ik doe er twee damesslipjes in", vervolgt hij lachend. "Die is bijna gescheiden van zijn vrouw." Het punt van Van der Gijp was dus gemaakt, maar dat moest Meijer bijna bekopen met zijn huwelijk.

"Hij kwam de volgende dag op de club en zei: 'jongens, wie heeft dit gedaan?'" De VI-tafelgast gaf daarop toe dat hij het was. "Hij zei: 'Wil je dan tegen mijn vrouw vertellen dat het een grap is? Want ik lig er echt uit dadelijk."

Bob Maaskant

Bob Maaskant (87) besprak in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ook al het opvallende gedrag van Van der Gijp. Hij werkte met hem samen als trainer in het Jeugdplan Rotterdam. "René van der Gijp speelde ook nog bij mij toentertijd", onthult hij trots in een openhartig gesprek tussen vader en zoon.

"Was hij toen ook al zo recalcitrant en gek?", vraagt Robert hem. "Ik zie hem nog aankomen", begint zijn vader. "Toen kwam hij met een taxi aanzetten en zo'n hoge hoed op. En een wandelstok erbij. Zo'n 14-15 jaar was hij, toen was-ie al gestoord", lacht de oud-trainer van Van der Gijp.