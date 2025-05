Robert Maaskant zorgde voor grote teleurstelling bij clubheld: 'Dat doet wat met je'

Interim-trainer Robert Maaskant gaat niet verder bij Helmond Sport. In de veertien wedstrijden die hij leidde won de club er slechts twee. Doelman Wouter van der Steen onthult dat hij al snel teleurgesteld werd door de trainer.

De 56-jarige trainer en hoofdrolspeler in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine stapte in februari in als interim-trainer. Na een goede seizoenstart werd Helmond Sport dertiende op het tweede niveau van Nederland.

Naar kantoortje geroepen

De komst van Maaskant zorgde voor een moeilijk moment bij doelman Van der Steen. Hij moest op dag één op het kantoortje van de nieuwe trainer komen. Hij verloor zijn aanvoerdersband. "Dat was wel de binnenkomer van Maaskant. Als dat op dag één gemeld wordt als je op kantoor moet komen, dan is dat niet het eerste dat je verwacht van tevoren", vertelt de 34-jarige doelman in podcast De Eerste de Beste.

"Als je dat met heel veel passie en liefde voor de club waar je al heel lang rond loopt, dan doet dat wel wat met je." Van der Steen speelde bijna 400 wedstrijden in de KKD, maar gaf de aanvoerdersband aan de minder ervaren Duitser Jonas Scholz. "Omdat Robert Maaskant vond dat de keeper geen aanvoerder kon zijn."

Teleurstelling

"Het was meer de visie vanuit de trainer. Wel dat ik mijn rol moest blijven doen: aanvoerder zijn zonder band. Maar voor mij persoonlijk was het een teleurstelling, zeker met het sentiment dat ik voor Helmond heb. Dan ben ik gewoon trots dat ik die band draag. Daarna is het ook gewoon heel duidelijk: dit is de keuze van de trainer."

Na een goed begin - waar Helmond Sport bijna een periodetitel pakte - zakte de club uit Brabant helemaal in. "Ik denk dat wij super goed begonnen. En daarna is het verval ingezet, waar we eigenlijk nooit meer van zijn hersteld. Ik denk dat we in de eerste periode boven onze stand hebben geleefd. Toen hebben we wedstrijden gewonnen waarvan je denkt dat gaat ons geen tweede keer lukken.

