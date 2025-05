Collega-trainer smult van clash tussen Robin van Persie en Peter Bosz: 'Nu komt de ware aard naar boven'

De ontknoping in de Eredivisie brengt ons een absolute kraker: Feyenoord tegen PSV in De Kuip. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine is Robert Maaskant uitgesproken over het duel van komende zondag. "Feyenoord krijgt nu voor het eerst échte weerstand", aldus Maaskant.

Volgens Maaskant is PSV de absolute favoriet voor de overwinning. "Ik denk dat ze net op tijd de juiste vorm gevonden hebben. Gewonnen wedstrijden tegen clubs als RKC mag je verwachten, maar nu is het tijd om te laten zien of ze ook de grote wedstrijden aankunnen. Zo'n wedstrijd in de Kuip win je niet zomaar, maar als PSV deze wedstrijd niet kan winnen nu het er echt om gaat, dan hebben ze ook simpelweg niet de spelers om kampioen te worden."

Spannende ontknoping

PSV lijkt het tij in de competitie te hebben gekeerd en zit nog steeds Ajax op de hielen met een achterstand van vier punten. Tegelijkertijd staat Feyenoord op slechts vijf punten van de Eindhovenaren, waarmee zij het gat terug kunnen brengen naar twee. Een nederlaag zou niet alleen Ajax kampioen kunnen maken, maar ook de tweede plek – en daarmee Champions League-kansen – ineens serieus in gevaar brengen.

Feyenoord afhankelijk van Paixão?

Feyenoord heeft het onder Robin van Persie fantastisch gedaan dit seizoen, meent Maaskant. "Feyenoord lijkt alleen net wat te afhankelijk van de vorm van Igor Paixão. Als hij in vorm is en hij schiet twee ballen in de kruising van 25 meter, dan kunnen ze zomaar winnen."

Feyenoord wist in de voorbije weken indruk te maken, bijvoorbeeld met de ruime overwinning op FC Twente. Toch plaatst Maaskant een kanttekening: "Dat was tegen een heel slecht FC Twente, écht een heel slecht FC Twente. Nu krijgen ze voor het eerst échte weerstand."

Clash tussen aanvallende filosofieën

Naast de strijd op het veld zal ook de tactische slag tussen de trainers centraal staan. Zowel Van Persie als Bosz staan bekend om hun aanvallende speelstijlen, maar wie blijft het dichtst bij zijn eigen filosofie wanneer de druk écht hoog wordt? "Dit is een mooie clash tussen twee coaches met een naar voren gerichte voetbalvisie", legt Maaskant uit. "De ware aard van hun trainers komt nu boven. Wie durft risico's te nemen? Of buigen ze voor de druk en passen ze hun spel aan?"

