Robin van Persie en Justin Bijlow gingen na afloop van het bekerdrama van Feyenoord het gesprek aan met de fans in De Kuip. Tijdens de wedstrijd lieten zij hun onvrede al blijken en na afloop vertelden ze dat aan de groep en trainer. "Ik voelde dat de supporters er behoefte aan hadden", vertelde Robin van Persie na afloop.

Het verlies is de zoveelste domper voor de fans van Feyenoord die de club het seizoen zo goed zagen beginnen. Van die goede sfeer is helemaal niks meer over na 8 verloren duels uit de laatste 11. "Ze hebben al het recht om boos te zijn en met ons in gesprek te gaan. Ik denk dat het ook goed is dat ze dat gedaan hebben. Wij moeten als groep gewoon de klappen vangen", zei aanvoerder van de dag Justin Bijlow.

'Dat is het belangrijkste'

De ras-Feyenoorder kreeg eindelijk weer eens minuten onder de lat. Hem werd gevraagd hoe dat was en hoe hij zijn situatie zag, maar daar wilde hij niks van weten. "Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Het gaat niet goed met Feyenoord en dat doet mij pijn. Dat is het belangrijkste op dit moment", zegt hij.

Het is ook om die reden dat hij samen met trainer Van Persie het gesprek aan ging met de fans. "Ik denk dat de club zonder de supporters niks is en wij hebben ze nodig. Wij moeten daar gewoon gaan staan. Ze hebben hun zegje gedaan, dat komt uit hun hart. Ik zie die jongen daar staan, met tranen in zijn ogen omdat de club alles voor hem is. Dat doet ook wat met mij, moet ik zeggen."

'Omdat ik er zelf ook één ben'

Ook Van Persie voelde zich verplicht ernaartoe te gaan. "Wij doen dit alles voor de supporters als je het plat slaat", deelt hij op de persconferentie. "Ze zijn niet tevreden, dat ligt bij mij en bij ons. Dat moeten we omdraaien. Als je dan teleurgestelde supporters ziet, vind ik het goed om te luisteren. Ik laat mij altijd strijdbaar zien", doet hij hen een belofte. "Nu ben ik dat en dat zal ik altijd blijven. Ik zal dat blijven doen voor de club en supporters. Ik weet wat het voor hen betekent, omdat ik er zelf ook één ben", besluit de trainer.

Feyenoord heeft aanstaande zondag nog één kans om met een enigszins goed gevoel de winterstop in te gaan. Thuis treffen ze FC Twente als laatste tegenstander voor de winterstop.

