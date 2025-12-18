Robin van Persie heeft uitgebreid stilgestaan bij het zoveelste verlies van Feyenoord in de afgelopen weken. Met 8 verliespartijen uit 11 wedstrijden zet hij een dramatische reeks neer met de Rotterdamse club. Na afloop van de bekeruitschakeling was hij 'heel teleurgesteld. "Ik weet wat het betekent voor de supporters, omdat ik er zelf ook één ben."

Terwijl Robin van Persie plaats nam in de perszaal om zijn zalvende woorden uit te spreken over de wedstrijd, galmde door een lege Kuip de klanken van De Meeste Dromen Zijn Bedrog van Marco Borsato. De trainer van Feyenoord zou hopen dat deze nederlaag tegen Heerenveen een droom was en dus bedrog was.

'Dat ligt bij mij'

De realiteit is anders: de Feyenoord-legende komt steeds meer onder druk te staan na weer een pijnlijke nederlaag. Van Persie zag het boetekleed en trok het aan tijdens de persconferentie. "Het is duidelijk dat het niet goed genoeg is", begon hij, om vervolgens toe te voegen: "Uiteindelijk ligt dat bij mij en aan mij."

Het was een andere Van Persie dan de trainer van Feyenoord die de pers toesprak na De Klassieker. Daar was hij positief en optimistisch, nu was hij iets meer gelaten maar nog altijd strijdbaar. "Ik snap de emotie volledig", doelde hij op de boze fans in het stadion die hij na afloop sprak. "Voor een club als Feyenoord zijn zoveel nederlagen in een korte periode niet goed genoeg. Ik zie niets liever dan dat het goed gaat met Feyenoord, want in de eerste plaats ben ik supporter."

'Dat gevoel heb ik wel'

Van Persie kon niet de vinger op de zere plek leggen. "Ook toen we wonnen gingen bepaalde dingen niet helemaal goed. Zoals de schakelmomenten, daar ging het nu ook weer mis. Ik snap dat mensen op zoek gaan naar waar het aan ligt", vond hij. "Ik vind ook dat je er in moeilijke periodes voor elkaar moet zijn. Dat je dan uitstraalt dat je het samen weer gaat oplossen. Dat we hier samen uitkomen, want dat gevoel heb ik wel", zei hij strijdvaardig.

Dat woordt gebruikte de trainer zelf ook veel; hij is strijdvaardig. "En dat zal ik altijd blijven", was zijn belofte. Strijdbaar was hij ook toen hij de directe vraag kreeg of hij vond dat hij nog wel de man voor Feyenoord was. "Dat is niet aan mij, als dat wel zo zou zijn dan werk ik hier nog jaren. Dat is mijn ambitie, dat is waar ik blij van word. Daar moet ik iedere dag hard voor werken, om mijzelf te bewijzen", vertelde hij. "Ik geloof in mijzelf als trainer, juiste man bij de juiste club denk ik. Ik denk dat ik niet de enige ben die er zo over denkt."

Van Persie heeft buikpijn

De situatie van Feyenoord gaat Van Persie aan het hart, deelde hij kwetsbaar op de persconferentie. "Ik ben heel teleurgesteld en dat geeft een vervelend gevoel. Dat doet pijn, letterlijk, in mijn buik. Maar heeft het effect op mijn functioneren? Nee, dat niet. Ook niet op mijn werkwijze. Zit ik thuis rustig op de bank met een zak chips? Nee, dat ook niet. Ik denk over alles na", deelde hij.

Uiteindelijk werd Van Persie geconfronteerd met zijn status binnen Feyenoord en of dat nog een rol zou spelen. Brian Priske werd immers met ongeveer dezelfde cijfers ontslagen bij de club. "Ik word uiteindelijk beoordeeld op mijn functioneren als trainer. Dat het een plusje is dat ik hier heel mijn leven rondloop? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook zo is, maar uiteindelijk word ik beoordeeld als trainer", was zijn conclusie.

Van Persie gelooft nog altijd in zijn werkwijze en voelt het vertrouwen van iedereen binnen de club. Feit is wel dat deze situatie niet eeuwig kan duren. Feyenoord heeft nog één wedstrijd voor de winterstop, aanstaande zondag thuis tegen FC Twente. Gaat die ook verloren, wordt het een hele zware en korte winterstop.