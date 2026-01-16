Het gaat niet lekker bij Feyenoord. Van de laatste 13 wedstrijden werden er maar 3 gewonnen en dat is veel te weinig voor een topclub. Niet alleen de club maar ook de trainer ligt daardoor onder vuur. Hij probeert met man en macht 'het gevoel van het begin van dit seizoen terug te krijgen'. "Ik probeer ze te raken met vragen en wil ze triggeren.

"Hoe ik uiteindelijk naar een kampioen kijk, is niet per definitie dat iemand altijd maar drie punten haalt. Dat zit hem juist in houding. Hoe je op het trainingsveld rondloopt", vertelt Robin van Persie op de persconferentie richting het duel met Sparta. De trainer van Feyenoord legt uit hoe hij op zoek is om het gevoel van begin dit seizoen terug te krijgen bij de club die uit vorm is.

'Dat gevoel moeten we terugkrijgen'

"Het gevoel dat je gaat winnen. Dat spraken we toen ook uit. Alleen met hoeveel was de vraag. Dat was het gevoel binnen het team. Naar dat gevoel moeten we terug." Daar is Feyenoord al een tijdje mee bezig, ook op het afgelopen trainingskamp. Dat de eerste wedstrijd na de winterstop in de laatste minuten weggegeven werd, is daarom extra zuur. "Het is een logische reactie dat als het even tegenzit, dat je dan misschien wat defensiever gaat handelen of denken."

Dat moet eruit volgens Van Persie. "Het zit hem ook in een stukje effort. Dat je alles nog altijd op dezelfde manier kan opbrengen, als wanneer je in je beste mindset zit. Daar moeten we met z'n allen naar op zoek. Dat is niet makkelijk omdat iedereen anders omgaat met een teleurstelling. Mijn rol is om iedereen op hetzelfde niveau te krijgen. Dat gaat soms op basis van een kort gesprekje en soms op basis van een teambespreking. Ik doe daarin veel op gevoel."

Weten wat ze voelen

Van Persie erkent dat hij niet is zoals de spelers nu zijn en probeert zich in de ploeg te verplaatsen om tot hen te komen. "Ik wil weten wat ze voelen vlak voordat de 2-2 valt. Wat gaat er dan door de spelers heen? Ik kwam erachter dat iedereen dat moment net anders heeft beleefd. En hoe meer je samen op één lijn komt over wat daar nou gebeurd is, hoe groter de kans dat je nooit meer zo'n goal tegenkrijgt."

Van Persie wil absoluut niet het woord 'angst' gebruiken, dat heerst absoluut niet in zijn team, zegt hij. "Spelers zijn soms misschien wat meer met zichzelf bezig dan met het team. Terwijl je bij de corner juist iedereen met elkaar bezig wil hebben." Van Persie zag de goal terug en vond dat erg frustrerend. "Hoe je dat duel aangaat, in samenwerking met elkaar. Hoe je passlijnen eruit haalt met elkaar. Je ziet dat het op dat moment tegenzit, maar ik vind ook dat je dat soort dingen met elkaar moet afdwingen."

Uithaal naar de media

Tijdens de persconferentie was de Feyenoord-trainer ook nog erg fel tegen de media. De berichtgeving van het AD, waarin kritiek werd geleverd op de werkwijze van Feyenoord rondom de geblesseerde Givairo Read, zou niet kloppen. Daar was de trainer erg geïrriteerd over en hij sprak rake woorden. "Dit is direct een oproep aan de supporters: geloof niet alles wat er geschreven wordt."

